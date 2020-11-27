YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Keçiören’de ibadethaneler kesintisiz olarak dezenfekte ediliyor

Keçiören’de ibadethaneler kesintisiz olarak dezenfekte ediliyor

ANKARA HABERLERİ  | 27.11.2020 09:55 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet etmeleri için ilçedeki cami ve mescitlerin temizlenerek dezenfekte edildiğini belirtti.Keçiören Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan cami ve mescitlerdeki rutin temizlik çalışmalarını yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun olarak devam ettiriyor.

Keçiören’de ibadethaneler kesintisiz olarak dezenfekte ediliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet etmeleri için ilçedeki cami ve mescitlerin temizlenerek dezenfekte edildiğini belirtti.
Keçiören Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan cami ve mescitlerdeki rutin temizlik çalışmalarını yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun olarak devam ettiriyor. Ekipler, cami içerisindeki halılardan raflara, tablolardan avizelere kadar birçok noktada geniş çaplı bir temizlik çalışması yürüterek dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Camilerin içinde daha ferah bir ortamın oluşması için de gül suyu sıkılıyor.

“Gönül rahatlığıyla ibadet edilebilir”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları için özel bir ekip oluşturulduğunu söyleyerek, “Yüce dinimiz, Müslümanları temizlik hususunda mükellef tutuyor. Bu manada dinimiz maddi temizlik, hükmi temizlik ve manevi temizlik konularına dikkat etmemizi emrediyor. Biz de dinimizin emirlerini yerine getirerek özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir ortamda ibadet etme imkânı sunuyoruz” dedi.
Altınok, “Evimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Pandemi sürecinde kesintisiz sürdürdüğümüz ibadethane temizliği ve dezenfekte çalışmaları vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla ibadet etme imkanı sunuyor. Sevgili Peygamber Efendimizin (S.A.V) kokusu olan gül kokusunu da tüm ibadethanelerimize sıkarak daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

Keçiören’de ibadethaneler kesintisiz olarak dezenfekte ediliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı! Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
06:11
Sabah
07:40
Öğle
12:41
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Barışcan Eczanesi
Cankaya
Fazilet Eczanesi
Cankaya
Hilal Eczanesi
Cankaya
Mutlukent Eczanesi
Cankaya
Şube Eczanesi
Cankaya
Taşkent Eczanesi
Cankaya
Vefa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.