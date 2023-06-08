Keçiören’de ücretsiz 2023 yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor

Basketbol, voleybol, hentbol, kick boks, judo, tekvando, tenis, halk oyunları, atletizm, güreş, karate, badminton, buz pateni, cimnastik, masa tenisi, dart, satranç, akıl zeka oyunları, geleneksel okçuluk, wushu ve judo olmak üzere 21 farklı branşta eğitim verilecek olan Yaz Spor Okulları’ndan 7-14 yaş arası tüm çocuklar faydalanabilecek. 23 Haziran’a kadar devam edecek başvurular Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne yapılacak.

Keçiörenli gençleri spora teşvik etmek için her yıl Yaz Spor Okulu açtıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören bir spor şehridir. Spor yapmak isteyene bahane yok. İlçemize birçok yeni spor yatırımı yaptık. Okullarımızın kapalı spor salonlarımızdan tutun da mahallelerimizdeki halı saha ve diğer spor alanlarına varıncaya kadar tüm mekanlarımızı yeniledik. Gençlerimiz buralardan ücretsiz faydalanabiliyor. Öte yandan, sağlıklı bir nesil için spor önemli. Spor yapan gençlerden kötü alışkanlık sahibi olan neredeyse yok. Spor yapıp hastaneye gidenlerin sayısı da çok düşük. Yaz Spor Okulumuzda yüzlerce gencimizi eğiterek ilgi duydukları branşlarda ilerlemeleri için önayak olacağız” dedi.

