YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Keçiören’deki teleferiğe 4 günde 6 bin 500 kişi bindi

Keçiören’deki teleferiğe 4 günde 6 bin 500 kişi bindi

25.04.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan bayramı boyunca ücretsiz olan teleferiğe 4 günde 6 bin 500 kişi bindi.

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Ramazan bayramı boyunca ücretsiz hizmet veren teleferiğe 4 günde 6 bin 500 kişi bindi. İlçede Subayevleri ve Tepebaşı mahalleleri arasında hizmet veren teleferik Keçiören’i gökyüzünden seyretmek isteyen çocukların ve ailelerin seyahat durağı oldu.

Her bir kabini 8 kişilik olan ve toplamda 16 kabinle hizmet veren teleferiğe bayram boyunca gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “2008 yılından beri hizmet veren teleferiğimiz ilk açıldığı dönemde Avrupa ve Türkiye`nin en uzun hatta sahip teleferiği olarak biliniyordu. Hat uzunluğu 1653 metre olan, Subayevleri ve Tepebaşı mahalleleri arasında hem ulaşım hem de turistik gezi hizmeti veren teleferiğimiz şu anda en uzun şehir içi teleferik hatları arasında ilk üçte yer alıyor. En yüksek noktası 85 metre olan teleferiğimiz günlük ortalama bin yolcuyu ağırlıyor. Her biri 8 kişilik olan toplamda 16 kabin ile 20 dakikalık bir seyir keyfi yaşatıyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin 86'ıncısı Ankara'da başladı"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin 86'ıncısı Ankara'da başladı
Ankara'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıAnkara'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
23 Nisan çocukları, depremde ölen çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı23 Nisan çocukları, depremde ölen çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı
Anahtar Kelimeler:
Keçiören

Ankara Namaz Vakitleri 25 Nisan Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:50
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:43
Yatsı
21:10

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Salı

Kiliç eczanesi
Sincan
Yetişir eczanesi
Kecioren
Canin eczanesi
Kecioren
Kayiran eczanesi
Ayas
Nur eczanesi
Camlidere
Güllüoğlu eczanesi
Altindag
Çavdar eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.