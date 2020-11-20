Keçiören’in Yıldızları’nda dart sporu masaya yatırıldı

"Keçiören’in Yıldızları" programının bu haftaki konukları Dart Milli Takım Antrenörü Orhan Çağlar, Dart A Milli Takım sporcuları Kübra Öztürk ve Serap Yaşar oldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milli sporcularımızın tecrübelerini gelecek nesillere aktarmak, gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için her hafta sporun farklı branşlarını ele alıyoruz. İstiklal Marşımızın tüm dünyada yankılanmasını, bayrağımızın gönderde dalgalanmasını sağlayan millilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Keçiören Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanan "Keçiören’in Yıldızları" programı çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora teşvik etmek için milli sporcuların başarı öykülerini gündeme getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda programda her hafta farklı branşlardan antrenör ve sporcular konuk edilerek, söz konusu spor branşlarına ilişkin merak edilen konular masaya yatırılıyor. Bu haftaki programda ise Dart Milli Takım Antrenörü Orhan Çağlar, Dart A Milli Takım sporcuları Kübra Öztürk ve Serap Yaşar, dart sporuna dair bilinmeyenleri anlattı.