YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Keçiörenliler Hoşgörü Günü'nde Mevlana Türbesi'ni gezdi

Keçiörenliler Hoşgörü Günü'nde Mevlana Türbesi'ni gezdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.11.2020 12:27 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Hoşgörü ve alçak gönüllülüğün temsilcisi olan Mevlana Celaleddin-i Rumi Türbesi'ne düzenlediğimiz geziyle vatandaşımıza manevi hazla dolu bir gün yaşattık. Dünya Hoşgörü Günü; ülkemizde ve dünyada sevginin, saygının ve alçak gönüllülüğün vesilesi olsun"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi, 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü kapsamında Konya Mevlana Türbesi'ne ziyaret düzenledi.

Keçiören Belediyesi'nin açıklamasına göre, tüm dünyada hoşgörüye ilişkin farkındalık oluşturmak için kutlanan Dünya Hoşgörü Günü kapsamında Konya'ya ziyaret gerçekleştirildi.

Ücretsiz olarak düzenlenen geziye katılan vatandaşlar belediye tarafından görevlendirilen rehberler eşliğinde ayrıca Meram Bağları, Sille Köyü, Kelebekler Vadisi, Japon Kyoto Parkı başta olmak üzere Konya'ya ait birçok turistik mekanı da gezdi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin dünyaya yaydığı hoşgörüden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel, doğru ve iyi olanı söylediğiniz zaman bu değeri anlamayanlar olabilir. Mevlana hazretleri de önce anlaşılamamıştır. Peygamber Efendimiz 3 kişiye acırım diyor. Bunlardan biri de cahiller içerisindeki alimlerdir. Mevlana hazretleri de bir alimdi. Bu topraklarda, Konya'da ışık saçmaya devam etti. Mevlana gibi nice alimlerimiz Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesine, ülkemizde ve bu topraklarda manevi birliğimizi sağlamamıza katkı sunan değerlerimizdir. Bugün bu topraklar ayakta ise bu manevi değerler ve kaleler sayesinde ayaktadır."

Altınok, Mevlana'nın insaları kırmayı, fitneyi, dedikoduyu değil; sevgiyi, güzelliği ve birliği öğütlediğini kaydederek, "Hoşgörü ve alçak gönüllülüğün temsilcisi olan Mevlana Celaleddin-i Rumi Türbesi'ne düzenlediğimiz geziyle vatandaşımıza manevi hazla dolu bir gün yaşattık. Dünya Hoşgörü Günü; ülkemizde ve dünyada sevginin, saygının ve alçak gönüllülüğün vesilesi olsun." açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:47
Öğle
12:54
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:14

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.