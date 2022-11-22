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Kedi girdi sandılar, hırsız olduğunu anlayınca neye uğradığını şaşırdılar

22.11.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Finike ilçesinde halk pazarındaki dükkanların arka havalandırma pencerelerinden içeriye girerek madeni para çalan hırsızlar, esnafları canından bezdirdi.

Sabah işyerine geldiklerinde dar pencerenin açık olduğunu fark eden esnaflar, ilk önce kedi girdiğini sandıkları işyerlerinden hırsızlık yapıldığını anlayınca polise şikayetçi oldu.

Olay, pazar günü gecesi 03.00 sıralarında Yeni Mahalle Yeni Halk Pazarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsızlar, pazardaki yaklaşık 6 işyerinin arka kısmındaki havalandırma pençelerini kırarak içeriye girdi. İşyerlerinden değişen miktarlarda yaklaşık 250 TL madeni para çalan kimliği belirsiz hırsızlar, ortalıktan kayboldu. Sabah dükkanlarını açan esnaflar ise, pencerelerin kırık olduğunu ve madeni paralarının çalındığını fark edince, polisi arayıp şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

“KEDİ SANDIM, HIRSIZMIŞ”

Pazar esnaflarından Engin Çağlar Gültekin, “Sabah dükkanımı açtığımda, arka camın kırıldığını ve demirin söküldüğünü gördüm. Kedi sandım ama hırsızmış. Sadece buraya değil, tüm komşu esnaflara girmişler. Bozuk para almışlar bir paket de sigaram vardı, onu da almışlar. Diğer esnafların da bozuk paralarını almışlar. Her yere girmişler” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız

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