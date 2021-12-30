Kedi "Pamuk" okulun maskotu oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okulun bahçesinde yaklaşık 3 ay önce bitkin halde bulunan ve "Pamuk" adı verilen kediye öğrenciler ile öğretmenler sahip çıktı.

Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan kedi, okul yönetimi tarafından veterinere götürülerek tedavisi ve aşıları yaptırıldıktan sonra sahiplenildi. Öğrenciler, Pamuk için bahçeye kulübe yaptı.

Öğrencilerin okulda olmadığı zamanlarda kulübesi önüne yiyeceği bırakılan kediyle, teneffüslerde ve öğle aralarında hem öğrenciler hem de öğretmenler ilgileniyor.

Derslerde kimi zaman sıraların arasında gezinen Pamuk, ders dışında da öğrencilerle okulun koridorunda ve bahçede oyunlar oynuyor.

- "Gelip koltukta oturuyor"​​​​​​​

Lisenin müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bakımı öğrenci ve öğretmenlerin sorumluluğunda olan kedinin kısa sürede okulun maskotu haline geldiğini söyledi.

Bu sayede öğrencilerin sokak hayvanlarına bakışının değiştiğini belirten Aksoy, "Pamuk okula yaklaşık 3 ay önce bitkin bir şekilde geldi, çok hastaydı. O kadar açtı ki tabiri caizse karnı sırtına yapışmıştı. O an için okulda bulunan yiyeceklerden yedirdik." dedi.

Veterinere götürerek tedavisini yaptırdıklarını anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Gözünde problem vardı, tedavisi devam ediyor. Pamuk, sınıflarımıza giriyor, ders dinliyor, okul koridorlarında geziyor. Çocuklar onu çok sevdi, o da çocukları çok sevdi ve okulumuza alıştı. Her öğrencinin ruhunda bir hayvan sevgisi var. Öğrenciler kediye sahip çıkarak yuva yaptı. Evden mama, süt ve Pamuk'un yiyebileceği yiyecekleri getiriyorlar. Zil sesiyle öğrencilerle koridorları geziyor. Ders aralarında odamın kapısı açık olduğu için gelip koltukta oturuyor. Zil çaldığında alt kattaki bilgisayar sınıfa gidip öğrencilerimizle ders dinliyor. Bu da öğrencilerin motivasyonunu artırıyor."

Muhasebe bölümü 11. sınıf öğrencisi Ramazan Kahraman da kediyi dışarıda bulduktan sonra herkesin ilgilendiğini ve sahiplendiğini ifade etti.

