Kedi sahiplenmek için 7 bilimsel neden: Ruh sağlığından kalp sağlığına kadar etkili

Bir kedi sahiplenmeyi düşünüyor ancak bunun hayatınıza nasıl bir katkı sağlayacağını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Evcil hayvanlarla kurulan bağın psikolojik ve sosyal etkileri uzun zamandır araştırılıyor. Özellikle kedilerle yaşamanın stres ve yalnızlıkla ilişkisi dikkat çekiyor.

İşte kedi sahiplenmeyi değerlendirmek için öne çıkan 7 bilimsel neden...

1. RUH SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLİR

Kedi sahibi olmak, bazı araştırmalarda daha iyi psikolojik iyilik hâliyle ilişkilendiriliyor. Kedi sahiplerini inceleyen bir çalışmada, evinde kedi bulunan kişilerin genel psikolojik sağlık göstergelerinin evcil hayvanı olmayan kişilere kıyasla daha olumlu olduğu görüldü.

Ancak araştırmada depresyon, kaygı ve uyku kalitesi açısından iki grup arasında belirgin bir fark bulunmadı. Bu nedenle kedi beslemenin ruh sağlığını kesin olarak iyileştirdiğini söylemek mümkün değil.

Bununla birlikte bir hayvanla ilgilenmek, günlük yaşama düzen kazandırabilir ve kişiyle evcil hayvanı arasında duygusal bir bağ kurulmasına yardımcı olabilir.

2. YALNIZLIK HİSSİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Kediler, sahipleriyle sessiz ama güçlü bir bağ kurabilen hayvanlar arasında yer alıyor. Yanınızda bir canlının bulunması, onunla vakit geçirmek ve bakımını üstlenmek bazı kişiler için yalnızlık hissini hafifletebilir.

Araştırmalarda kedi sahiplerinin duygusal iyilik hâllerini daha olumlu değerlendirebildikleri ve kendilerini daha az yalnız hissedebildikleri bildiriliyor. Kedilerin yargılamadan eşlik etmesi, onlarla oyun oynamak veya dinlenirken yanlarında bulunmaları rahatlatıcı bir deneyim sunabilir.

Ancak bu durum herkes için aynı olmayabilir. Evcil hayvan sahibi olmak, sosyal ilişkilerin veya gerektiğinde alınacak profesyonel psikolojik desteğin yerini tutmaz.

3. BAZI GÜNLÜK SAĞLIK ŞİKÂYETLERİYLE İLİŞKİLİ OLABİLİR

Kedi sahiplenmenin sağlık üzerindeki olası etkilerini inceleyen bir araştırmada, kedi sahibi olan kişilerde baş ağrısı, soğuk algınlığı ve genel yorgunluk gibi bazı küçük sağlık sorunlarının daha az görülebildiği bildirildi.

Bu değişimin özellikle kedi sahiplenildikten sonraki ilk ayda daha belirgin olduğu, bazı etkilerin ise altı aya kadar devam ettiği aktarıldı.

Bununla birlikte bu tür bulgular, kedilerin doğrudan hastalıkları önlediğini kanıtlamıyor. Yaşam koşulları, kişinin genel sağlık durumu ve stres düzeyi gibi başka etkenler de sonuçları etkileyebilir.

4. KALP SAĞLIĞI AÇISINDAN OLUMLU ETKİLERİ OLABİLİR

Kedi sahibi olmak ile kalp-damar sağlığı arasındaki ilişki de bilimsel araştırmalara konu oluyor. Uzun süreli bir çalışmada, geçmişte kedi beslemiş kişilerin kalp krizi ve diğer kalp-damar sorunları nedeniyle ölüm risklerinin daha düşük olabileceği bildirildi.

Bu ilişkinin olası açıklamalarından biri, evcil hayvanlarla kurulan bağın stresin azalmasına katkıda bulunması. Stres ve kan basıncı, kalp sağlığıyla ilişkili faktörler arasında yer alıyor.

Ancak burada önemli bir ayrım var: Birlikte görülme, doğrudan neden-sonuç ilişkisi anlamına gelmiyor. Kedi sahibi olmanın kalp hastalıklarını önlediği kesin olarak söylenemez. Kalp sağlığını korumak için dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve gerekli tıbbi kontroller önemini koruyor.

5. MIRLAMA SESİNİN TİTREŞİMLERİ ARAŞTIRILIYOR

Kedilerin mırlama sesi, yalnızca huzur veren bir ses olarak değil, titreşimlerinin olası fiziksel etkileri açısından da ilgi görüyor. Bazı kaynaklarda kedilerin mırlamasının yaklaşık 25-150 hertz aralığında titreşimler oluşturabildiği belirtiliyor.

Bu frekans aralığındaki titreşimlerin kemik sağlığı, ağrı ve kas-iskelet sistemi üzerindeki etkileri çeşitli araştırmalarda inceleniyor. Ancak kedilerin mırlamasının insanlarda kırıkları iyileştirdiği, şişliği azalttığı veya hastalıkları tedavi ettiği yönündeki iddialar yeterli klinik kanıtla doğrulanmış değil.

Yani kedinizin mırlaması size rahatlatıcı gelebilir; fakat bu sesin tıbbi bir tedavi yöntemi olduğu düşünülmemeli.

6. KÜÇÜK ÇOCUKLARDA ALERJİ GELİŞME RİSKİYLE İLİŞKİLİ OLABİLİR

Evcil hayvanlarla erken yaşta temasın, çocukların bağışıklık sisteminin gelişimi üzerindeki etkileri de araştırılıyor.

Bir çalışmada, yaşamlarının ilk yılında iki veya daha fazla kedi ya da köpekle yaşayan çocukların bazı yaygın alerjenlere karşı alerjik antikor geliştirme olasılığının daha düşük olduğu bildirildi. Araştırmada bu olasılığın yüzde 66 ila 77 oranında daha düşük olabildiği aktarıldı.

Araştırmacılar, evcil hayvanlarla temasın bağışıklık sisteminin çevresel etkenlere verdiği yanıtı etkileyebileceğini değerlendiriyor. Ancak bu bulgu, her çocuğun alerjilerden korunacağı anlamına gelmiyor. Sonuçlar kişisel yatkınlık ve çevresel koşullara göre değişebilir.

Özellikle bilinen hayvan alerjisi veya astımı bulunan ailelerin evcil hayvan sahiplenme kararını sağlık uzmanlarıyla değerlendirmesi uygun olacaktır.

7. EMPATİ VE GÜVEN DUYGUSUNU GELİŞTİRMEYE KATKIDA BULUNABİLİR

Evcil hayvanlarla yaşamak, yalnızca duygusal iyilik hâliyle değil, sosyal davranışlarla da ilişkilendiriliyor. Üniversite çağındaki evcil hayvan sahipleriyle evcil hayvanı olmayan kişileri karşılaştıran bir araştırmada, hayvan sahibi grubun empati ve kişiler arası güven ölçümlerinde daha yüksek puanlar aldığı bildirildi.

Bir hayvanın ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak, bakımını üstlenmek ve davranışlarına karşılık vermek, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlılık geliştirme fırsatı sunabilir.

Ancak araştırmada elde edilen sonuçlar, evcil hayvan sahibi olmanın doğrudan daha empatik veya güvenilir bir kişilik oluşturduğunu kanıtlamıyor. Yine de kediyle kurulan bağ, sorumluluk alma ve karşılıklı güven deneyimi açısından anlamlı olabilir.