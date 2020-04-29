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Kedi ve köpeklerdeki mantar hastalığı türünün tanısı için kit geliştirildi

AYDIN HABERLERİ  | 29.04.2020 11:11 | Son Güncelleme

Aydın'daki Teknokent'te geliştirilen kit ile kedi ve köpeklerde görülen 3 mantar hastalığının türü tespit edilebiliyor - Projenin danışmanı Prof. Dr. Şükrü Kırkan: - "Bu kitle beraber tedavi oranlarını yükseltmeyi planlıyoruz. Uygulayan arkadaşlar var bu kiti. Çok memnunlar, çok olumlu geri dönüşler alıyoruz"

FERDİ UZUN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent'te geliştirilen kit ile kedi ve köpeklerde görülen 3 mantar hastalığı türü tespit edilebiliyor.

Teknokent çatısı altında kurulan Genartek firması, kedi ve köpeklerde görülen mantar hastalığının hangi tür olduğunu tespit edebilen "Fungi-Kit" adıyla kit geliştirdi.

Projenin danışmanı ADÜ Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Kırkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitin hayvanlarda görülen 3 farklı hastalığın tanısını yapabileceğini söyledi.

Kiti, laboratuvar ortamında test ettiklerini ve başarılı sonuçlar aldıklarını aktaran Kırkan, hayvandan alınan doku ya da tüy örneğinden testin yapıldığını, kitte oluşan renge göre tanının konulduğunu dile getirdi.

Kliniklerde genel olarak hastalığın türü bulunamadan tedavilerin gerçekleştirilmeye çalışıldığına dikkati çeken Kırkan, şöyle devam etti:

"Burada önemli olan kitin içeriği. 3 farklı hastalığın tanısını yapabilecek şekilde bir kit geliştirdik. Kedi, köpeklerin kaşıntılarında 3 farklı hastalığın rol oynadığını biliyoruz. Genelde klinik yaklaşımlarda 'dermotofitöz' denilen hastalığın tanısına yönelik tedaviler yapılırken 'kandidiyasiz' ve 'malassezia' tanısı yapılamıyordu. Bu hastalıkların tanısının yapılarak üçünün farklı segmente ayrılması ve tedavilerinin ona göre yönlendirilmesi gerekiyor. Bu kitin temel mantığı da bunun üzerine kurulu. Yaptığımız araştırmalara göre şu anda üçünün bir arada olduğu bir kit yok."

Veteriner kliniklerin bu kit sayesinde başarıya ulaşabileceklerini vurgulayan Kırkan, "Teşhisin doğru olmasıyla beraber doğal olarak tedavinin de başarı oranı yükselecektir. Bu kitle beraber tedavi oranlarını yükseltmeyi planlıyoruz. Önemli olan burada 3 farklı hastalığın, farklı etkenlerinin tanımlanabilmesini sağlamaktı. Kiti uygulayan arkadaşlar var. Çok memnunlar, çok olumlu geri dönüşler alıyoruz." dedi.

- Yerli ve milli bir ürün

Firma yetkilisi Sabri Ezer ise kitin patentini aldıklarını ve satışa başladıklarını belirterek, geliştirdikleri yerli ve milli ürünün, uzayabilecek bir hastalık tedavisini çok kısa bir sürede sonuçlandırdığını dile getirdi.

Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem ise üniversite bünyesinde yerli bir ürünün üretilmesinden gurur duyduklarını, ihtisaslaşmış bir Teknopark olmayı hedeflediklerini, bölgenin avantajlarını kullanarak tarım, sağlık, gıda ve turizme önem vermeye çalıştıklarını kaydetti.

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ADÜ Kedi KİT Köpek mantar hastalığı TEKNOKENT

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