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Kediler camdan düşmesinler diye alüminyumdan sineklik üretti

01.03.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’deki bir camcının kendi ürettiği alüminyum kedi sineklikleri hayvan severlerin dikkatini çekiyor.

Kediler camdan düşmesinler diye alüminyumdan sineklik üretti

Eskişehir’de hayvanseverlerin istek ve talepleri istikâmetinde bir camcı tarafından üretilen alüminyum kedi sinekliği dikkatleri çekiyor. Yüksek katlarda oturan ve kedi besleyen vatandaşların evlerini rahatça havalandırabilmeleri için yapılan alüminyum sineklik, kedilerin camdan düşmesini engellemeyi amaçlıyor. Yüksek maliyetine rağmen hayvanseverler tarafından ilgi gören alüminyum kedi sinekliğini sağlam olması sebebiyle bazı çocuklu ailelerin de tercih ettiği belirtildi. Ürünü sergilemek için dükkân kapısının önüne koyan esnaf, bazı yabancı vatandaşların da sokaktan geçerken alüminyum kedi sinekliklerini görüp beğendiğini ve kendi ülkelerine götürdüklerini söyledi.

“KEDİSİ CAMDAN DÜŞEN MÜŞTERİM BÜTÜN CAMLARINA BİRDEN YAPTIRDI”

Eskişehir’de camcılık yapan ve alüminyum kedi sinekliği üreten Hasan Kahveci, ürünün hayvanseverler tarafından ilgi gördüğünü ifade etti. İlk olarak bir tane cama yaptırarak denedikten sonra tüm camlara yaptıran müşterilerinin de olduğunu dile getiren Kahveci, “Bu sistemi genellikle kedi sahipleri yaptırtıyor, hayvan severlerin talebi oluyor. Kediler camlardan atlamasınlar, aşağıya düşmesinler diye kullanılıyor. Kullandığım malzeme tamamen alüminyum tel, içeriden kilit sistemi de var. Bu şekilde daha güçlü bir güvenlik sistemi oluyor. Ama maliyeti biraz yüksek, bir kedi sinekliğinin fiyatı 1000 liraya kadar çıkınca insanlara pahalı geliyor. Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlar bu ürünü yaptırmakta sıkıntı çekiyorlar, durumu iyi olanlar ise bir şekilde yaptırabiliyor. Piyasada kedi sinekliği adı altında satılan başka ürünler de var, normal sineklik tüllerine nazaran daha kalın. Ama bunlar zamanla güneşten dolayı erimeye başlayıp inceliyor ve kedinin zamanla yırtabilmesine imkân tanıyor. Benim kullandığım sistem komple alüminyum tel olduğu için küflenme etkisi yok ve hayvanlar patisiyle orayı yırtamıyor. Yüksek katlarda oturan ve kedi besleyen vatandaşlarımıza tavsiye ederiz. Ürünü tamamen kendim ürettim, kendim geliştirdim ancak patentini almadım. İnsanların isteğine ve talebine göre karşıladığım bir sistem. Şehir dışına ve yurt dışına satış yapmak üzere reklam yapmadım. Sadece burada sokaktan geçen insanlar görsünler diye kapının önüne koydum. Referansla yaptıklarım oldu, onun dışında yurt dışına ürün göndermedim. Ama buradan alıp yurt dışına götürenler oldu. Müşterilerden olumlu geri dönüşler alıyoruz, evine kedi sinekliği yaptığımız vatandaşlar memnun kalıyorlar. Hem kedileri hem de çocukları onu açamadıkları için rahatlıkla evlerini havalandırdıklarını söylüyorlar. Tek camla deneyip ondan sonra tüm camlara yaptıranlar var, balkon kapısına yaptıran bile oluyor. Bir müşterimin kedisi camdan düşmüş, o bütün camlarına birden yaptırdı. Yaklaşık 5 bin lira civarı tuttu ama ’Kedim için değer’ dedi” şeklinde konuştu.

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