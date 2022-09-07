YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Kef Kalesi'nde 2 bin 700 yıllık mutfak ve hizmet odaları tespit edildi

Kef Kalesi'nde 2 bin 700 yıllık mutfak ve hizmet odaları tespit edildi

07.09.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Urartular döneminde Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü'ne hakim 2 bin 300 rakımdaki tepeye inşa edilen kaledeki faaliyetlerin büyük bir yangın nedeniyle sona erdiği belirlendi - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun: - "Kalenin batı bölümünde, kale ile ilişkili olacak hizmet binalarının da varlığını görmekteyiz. Mutfak ve kaleye hizmet sağlayacak çeşitli odaların varlığını tespit ettik"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Urartular dönemine ait 2 bin 700 yıllık Kef Kalesi'nde yürütülen kazılarda mutfak ve hizmet odaları tespit edildi.

Urartu Kralı 2. Rusa tarafından Süphan Dağı eteğindeki Van Gölü'ne hakim tepeye inşa edilen Kef Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve desteğiyle kazı çalışması yapılıyor.

Urartuların önemli yapıları arasında yer alan ve 50 yıl aradan sonra geçen yıl başlanan kazılar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun'un bilimsel danışmanlığında yürütülüyor.

Kazılarda bu yıl "fil ayakları" olarak adlandırılan kale kolonlarında "Urartu mavisi" olarak isimlendirilen boyaları, kalenin batı kısımlarında da mutfak ve hizmet odaları tespit edildi.

- "Kaledeki faaliyetler büyük bir yangınla son bulmuş"

Doç. Dr. Coşkun, AA muhabirine, 50 yıl aradan sonra geçen yıl başlatılan kazılarda yerleri tespit edilen fil ayaklarından bazılarını yeniden ayağa kaldırarak etrafını temizlediklerini söyledi.

Bu yıl çalışmalara hizmetle ilgili alanlarda devam ettiklerini anlatan Coşkun, "Kale, milattan önce 685-645 yıllarında hüküm sürmüş 2. Rusa tarafından inşa edilmiş. 2. Rusa, kentler inşa eden önemli bir kral. Sadece mimari değil, sanatsal anlamda da önemli eserler kazandırmış. Bunu Kef Kalesi'nde görebiliyoruz. Kef Kalesi'ndeki faaliyetlerin çok büyük bir yangınla son bulduğunu belirledik. Kalenin tüm alanına yayılan ve bazaltı bile etkileyecek kadar büyük bir yangın olduğunu gördük. Kalenin batı bölümünde, kale ile ilişkili olacak hizmet binalarının da varlığını görebiliyoruz. Mutfak ve kaleye hizmet sağlayacak çeşitli odaların varlığını tespit ettik. İkinci dönem çalışmalarımız, restorasyon ve konservasyon olarak devam ediyor."

Taştan yapılmış dikdörtgen planlı yeni bir mimari yapının 70-80 santimetre yüksekliğindeki duvarlarını da ortaya çıkardıklarını bildiren Coşkun, yapının üst kısmının kerpiçten inşa edildiğini ve yıkıldığını aktardı.

Dikdörtgen yapının milattan önce 2 bin 700 yılına tarihlendirildiğini kaydeden Coşkun, şu bilgileri verdi:

"Yapının içindeki bulgulardan buranın mutfak olabileceğini değerlendiriyoruz. Kalede metal buluntu çok az çıkıyor. Kemer parçaları var. Bunun dışında daha çok yanmış ahşap parçaları, ahşap çiviler tespit ettik. Kalenin 100'den fazla odasının olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalar sırasında özellikle büyük fil ayaklarının kenarlarında 'Urartu mavisi' olarak isimlendirdiğimiz boyalar tespit ettik. Bu alanda en azından mavi boyanın kullanıldığını anlıyoruz."

Adilcevaz için önemli olan kalenin, bölgenin turizm potansiyelini artırabileceğini ifade eden Coşkun, tur rehberlerinin kaleye gelmek için başvurularda bulunduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi kimliğine kavuşuyorBitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi kimliğine kavuşuyor
Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimlerini tamamlayıp işe başlayan öğrencilerle bir araya geldi:Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimlerini tamamlayıp işe başlayan öğrencilerle bir araya geldi:
Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldüAntalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Bitlis Adilcevaz Kef Kalesi arkeolojik kazı urartu

Bitlis Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:39
Öğle
12:15
İkindi
15:50
Akşam
18:41
Yatsı
20:00
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir TikTok çılgınlığı: Slugging! Yüzlerine sürüp paylaşıyorlar

Bir TikTok çılgınlığı: Slugging! Yüzlerine sürüp paylaşıyorlar

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.