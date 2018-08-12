Keisuke Honda, Kamboçya Milli Takımı'nın hocası oldu

Kamboçya Futbol Federasyonu Başkanı Sao Sokha yaptığı açıklamada Honda’nın 2018 AFF Cup’ta (Güneydoğu Asya ülkelerinin katıldığı turnuva) Kamboçya ile başarı kovalayacağını bildirdi.
32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta Avustralya A-League ekiplerinden Melbourne Victory’ye imza atmıştı. Honda’nın her hafta yardımcılarıyla video konferans üzerinden görüşmeler gerçekleştireceği belirtiliyor.
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