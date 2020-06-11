Kekik ihracatında hedef 40 bin ton

"Kekiğin önü açık. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye geneli ihracatımızda birçok sektörümüzde düşüş yaşanırken, odun dışı orman ürünlerinde ihracat ocak-mayıs döneminde yüzde 9’luk artışla 62 milyon dolardan 68 milyon dolara yükseldi. Önemli olan katma değerli ve markalı ihracat yapabilmek. Şu anda Türk kekiğinin karşısındaki en büyük sorun hasat sırasında meydana gelen yabancı ot karışımı. Bunu önlemek zorundayız. Hem üretim hacmini hem de ürün kalitesini artıracak projelerle kekik ihracatımızı rahatlıkla 150 milyon dolar seviyelerine çıkarabiliriz."

Yağcı, Türkiye'nin kekik ihracatının yüzde 92'sini gerçekleştiren firma yetkililerinin katılımıyla Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen Kekik ve Defne Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda, ülkenin 1980'li yıllarda 1000 ton seviyesinde olan kekik ihracatının 18 bin tona ulaştığını ifade etti.

İZMİR (AA) - Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, kekik üretiminde verim ve kaliteyi artıracak projeler hayata geçirilerek bu ürünün dış satımının 150 milyon dolar seviyesine çıkarılabileceğini söyledi.

Türkiye'nin dünya kekik ihracatından yüzde 80 pay aldığını ancak Yunanistan kekiğinin "Greek cut" adıyla dünyada daha çok bilindiğini belirten Yağcı, Türk kekiğini coğrafi işaretle tanıtmak gerektiğini söyledi.

- Defne yaprağı ihracatında artış

Yağcı, Türkiye’nin dünya genelinde lider durumda bulunduğu bir diğer ürünün de defne yaprağı olduğunu ifade ederek, "Son 5 yılda defne yaprağı ihracatımızda yüzde 50 artış oldu. Bu artışın aynı şekilde devam edeceğini öngörüyoruz ancak burada önemli nokta kaliteli üretimi sağlamak. Üretim miktarını artırırken kaliteyi düşürürsek dünyada defne ihracatındaki liderliğimizi kaybederiz. Defne çok özel bir ürün, kıymetini bilmemiz ve kalitesini korumamız, değerinde ihraç etmemiz ve orman yangını olan bölgelerden defne yaprağı hasatı yapılmasının önüne geçmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Yağcı, son yıllarda dünya genelinde özellikle yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerde sağlıklı gıdaya yöneliş gözlemlendiğine işaret ederek, "Ülkemizin çeşitlilik ve üretim potansiyeli olarak önemli avantajlara sahip olduğu tıbbi aromatik bitkilerin tüketimini artırmak için ihracatçılarımıza sosyal medya platformları ağırlıklı olmak üzere interneti etkin bir şekilde kullanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

