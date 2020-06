Kekik üreticisini zirai don vurdu

Denizli Pamukkale ilçesinde geçen hafta yaşanan zirai don nedeniyle mağdur olan çiftçiler, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile bir araya geldi.

Ülkedeki kekik üretiminin yüzde 90’ı Denizli’den karşılanırken Pamukkale ilçesine bağlı Gözler ve Uzunpınar mahalleleri en çok kekik üretimi yapılan yerler olarak dikkat çekiyor. Geçen hafta içerisinde yaşanan ani sıcaklık düşüşü nedeniyle rakımı yüksek bölgelerdeki Gözler ve Uzunpınar mahallelerinde kekik tarlalarında zirai don olayı meydana geldi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçimini kekik üretimi ile sağlayan çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tarlalarda çalışan çiftçilerle bir araya gelen Başkan Örki, zarar gören ürünleri inceledi.

“Çiftçilerimize elimizden gelen her çabayı göstereceğiz”

Pamukkale Belediyesi olarak her konuda çiftçilerin yanında olduklarını söyleyen Başkan Örki, “Gözler ve Uzunpınar kekik üretim merkezi olarak biliniyor ve bu bölgede yaklaşık 20 bin dönümlük alanda kekik üretimi yapılıyor. Geçen hafta içinde havaların aniden soğuması nedeniyle yaklaşık 6 bin dönüm alanda ürünleri zirai don vurdu. Bu nedenle üreticimizin yanında olup, moral vermek istedik. Yaşanan bu zirai don olayının zararını en aza indirgemek ve rekoltenin düşmemesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu konuda Denizli Tarım İl Müdürlüğü başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyonlu bir şekilde çalışıp çiftçilerimizin zararlarını karşılamak için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz” dedi.