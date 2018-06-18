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Kellen Winslow, 4 kadına tecavüz suçlamasıyla gözaltında!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.06.2018 16:12 | Son Güncelleme

NFL Ligi'nin efsane yıldızlarından Kellen Winslow, 50 yaş üstü 4 kadından ikisine tecavüz ettiği, ikisine ise tecavüz girişimde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kellen Winslow, 4 kadına tecavüz suçlamasıyla gözaltında!

ABD'nin en büyük futbol ligi olan NFL'in eski yıldızlarından Kellen Winslow, tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı. Amerikan Futbolu sporunun sembol isimlerinden olan Winslow, 54, 59, 71 ve 86 yaşlarındaki 4 kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

'SERİ TECAVÜZCÜ' SUÇLAMASI
Cleveland Browns, Seattle Seahawks, New England Patriots ve New York Jets gibi NFL’in önde gelen takımlarında oynadıktan sonra geçtiğimiz yıllarda emekliye ayrılan futbolcu tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Suçlamalarla birlikte gözaltına alınan 35 yaşındaki Kellen Winslow üst üste bir çok kez tecavüzde bulunduğu dolayısıyla, seri tecavüzcü suçundan yargılanacak. Mahkeme dökümanlarına göre Winslow’un son dönemde iki yaşlı kadına tecavüz ettiği bildirildi. Bu kadınların 54 ve 59 yaşında oldukları belirtildi.

71 VE 86 YAŞLARINDA 2 KADIN
Winslow, bu ay içerisinde de iki farklı yaşlı kadına daha tecavüz girişiminde bulunduğu suçlamasının muhatabı oldu. Bunlardan birinin 71, diğerinin ise 86 yaşındaki bir kadın olduğu, her iki kadının evine zorla girerek tecavüz etmeye kalkıştığı ifade edildi.

25 HAZİRAN'DA TEKRAR MAHKEMEYE ÇIKACAK
Şu aşamada ünlü eski futbolcunun avukatları bir açıklama yapmazken, Kellen Winslow 25 Haziran’da kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak mahkemeye çıkacak. (Posta)

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Anahtar Kelimeler:
Kellen Winslow Amerikan Futbolu Ligi (NFL)

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