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Keltepe Kayak Merkezi tesisleri ihaleye veriliyor

KARABÜK HABERLERİ  | 29.09.2020 17:29 | Son Güncelleme

Karabük İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Keltepe Kayak Merkezi tesislerinin 1 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıktığı bildirildi.Merkeze bağlı Karaağaç köyü mevkisinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Keltepe Kayak Merkezi alt ve üst günübirlik tesisleri kafeterya, mutfak, kayak malzemeleri kiralama işletmesi için için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle açık teklif usulü (açık arttırma) ile kiraya verilmek üzere ihale edileceği belirtildi.İhalenin 13 Ekim 2020 Salı günü saat 14.00’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü idari binasında yapılacağı, Keltepe Kayak Merkezi alt ve üst günübirlik kafeterya-mutfak, kayak malzemeleri kiralama işletmesi kiralama ihalesinin yıllık toplam muhammen kira bedelinin yüzde 5 çeşitli paylar, yüzde 18 KDV, damga vergisi, sözleşme pulu bedeli ve yüzde 6 kati teminat hariç 90 bin TL olduğu kaydedildi.

Keltepe Kayak Merkezi tesisleri ihaleye veriliyor

Karabük İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Keltepe Kayak Merkezi tesislerinin 1 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıktığı bildirildi.
Merkeze bağlı Karaağaç köyü mevkisinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Keltepe Kayak Merkezi alt ve üst günübirlik tesisleri kafeterya, mutfak, kayak malzemeleri kiralama işletmesi için için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle açık teklif usulü (açık arttırma) ile kiraya verilmek üzere ihale edileceği belirtildi.
İhalenin 13 Ekim 2020 Salı günü saat 14.00’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü idari binasında yapılacağı, Keltepe Kayak Merkezi alt ve üst günübirlik kafeterya-mutfak, kayak malzemeleri kiralama işletmesi kiralama ihalesinin yıllık toplam muhammen kira bedelinin yüzde 5 çeşitli paylar, yüzde 18 KDV, damga vergisi, sözleşme pulu bedeli ve yüzde 6 kati teminat hariç 90 bin TL olduğu kaydedildi.

Keltepe Kayak Merkezi tesisleri ihaleye veriliyor

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