Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları İl Başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda "aile destekleri sigorta dalı"nı hayata geçireceklerini söyledi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla, CHP Kadın Kolları İl Başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldiği bildirildi.

Kadın kollarının çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'na, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da eşlik etti.

Kadınların mücadelesinin kolektif bir mücadele olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Mücadeleniz aynı zamanda bir kadın erkek eşitliği mücadelesi. Mücadele aynı zamanda kadının siyasette daha fazla görünür olması mücadelesi. Mücadele aynı zamanda kadınların bürokratik yaşamda da belli yerlere gelme mücadelesi. Dolasıyla verdiğiniz her mücadelenin Türkiye'nin çağdaşlaşması açısından çok değerli olduğunu bilmenizi isterim." dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının başlattığı "YaşamHak Projesi"nin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, bu projeyle şiddete uğrayan kadına hukuki ve psikolojik destek sağlandığını bildirdi.