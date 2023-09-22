Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Ali Şen’in kızı bakın kim çıktı, duyan şaşırdı

Sakar Şakir filminde Hacı Şen karakterine hayat veren Ali Şen yıllar sonra tekrar gündem oldu. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan usta oyuncu geçimini Adana’da marangozluk yaparak sağladıktan sonra film sektörüne yönelmişti.

PARAGÖZ VE KÖTÜ ADAM OLARAK KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Sinemada çoğunlukla sinsi, paragöz ve kötü adam olarak yer alan usta oyuncu ilk kez 1954 yılında kamera karşına geçmişti.

15 Aralık 1989 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayata gözlerini yuman usta oyuncu Zincirlikuyu mezarlığında yatıyor.

İLK KEZ DUYANLAR ŞAŞIRIYOR!

Şener Şen'in de babası olan usta oyuncunun kızını ilk kez duyanlar ise kısa süreli şaşkınlık yaşıyor.

Ali Şen'in kızı Çiçek Taksi, Ayrılsak da Beraberiz ve Hercai gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İnci Şen'den başkası değil.

Hercai dizisinde Nigar Katarcı karakterini canlandıran İnci Şen yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.





