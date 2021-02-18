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"Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem’’ adlı çalışma kitaplaştırıldı

18.02.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Türk Edebiyatı’na damga vuran usta yazarlardan Kemal Tahir’in hayatını anlatan, “Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem’’ adlı çalışma, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından kitaplaştırıldı.Türk Edebiyatı’na damga vuran usta yazarlardan Kemal Tahir, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından bir kez daha okuyucusu ile buluşturuldu.

Türk Edebiyatı’na damga vuran usta yazarlardan Kemal Tahir’in hayatını anlatan, “Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem’’ adlı çalışma, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından kitaplaştırıldı.
Türk Edebiyatı’na damga vuran usta yazarlardan Kemal Tahir, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından bir kez daha okuyucusu ile buluşturuldu. Yazarın hayatını anlatan , “Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem’’ adlı çalışma, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından kitaplaştırıldı. Kitap, yazarın vefatının 45’inci yıl dönümünde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin düzenlediği "Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem’’ başlıklı sempozyumdan yola çıkılarak hazırlandı.
Asım Öz, sempozyumdan kitaba giden süreci şu sözlerle anlattı: "Şair bir sosyolog olarak Kemal Tahir’in sanatını, tarih felsefesini ve fikir hayatını anlamak ve bugüne etkilerini takip etmek niyetiyle düzenlediğimiz bir sempozyum bizi bu esere kadar getirdi. Kemal Tahir’in ciddiyetle ve iyimserlikle ele aldığı konular ve temalar kendi dönemine münhasır kalmamış, günümüze de intikal etmiştir. Biz de bu eserle birlikte, bu kıymetli fikirleri gelecek nesillere aktarmayı amaçladık”

Okuyucular için ayrıntılı bir yol haritası
Kitapta, sempozyuma katılan birbirinden önemli yazar, şair ve akademisyenlerin; Kemal Tahir hakkındaki görüş, fikir ve tebliğleri de yer alıyor. Kemal Tahir Kitabı; edebiyatçının hayatını, meseleleri araştırmasındaki ciddiyetini, hatırasını, farklılığını, dilini, üslubunu ve edebiyat dünyasındaki yerini bir arada sunuyor. Derlemedeki metinler, bir yandan yazarın kişisel tarihinin Türkiye’nin tarihi dönüşümlerinden nasıl etkilendiğini resmederken, diğer taraftan romanlarını ve diğer metinlerini merkeze alarak eserlerinin izini sürüyor ve okuyuculara dün, bugün ve gelecek açısından bambaşka ufuklar açıyor.

Kemal Tahir’in İstanbul’da başlayan hayat serüvenini, eğitim hayatını, Babıali ile münasebetini, hapishane yıllarını, romanlarını, tarih ve toplum tartışmalarındaki rolünü, sinema ilgisini, eleştirilerini, dönüşümlerini ve etkilerini aydınlatan kitap, yazarın günümüz dünyasıyla olan ilişkisini de ortaya koyuyor. Kitap, bu sayede hem Kemal Tahir’in romanlarını ve diğer eserlerini ilk kez okuyacaklar hem de yeniden değerlendirmek isteyenler için ayrıntılı bir yol haritasına dönüşüyor. “Kendi gerçeklerimizin mutlaka Batı’yla karşılaştırılması, ona göre değerlendirilmesi zorunlu değildir” diyen yazar, 1910’da dünyaya gelip 1973’te yaşama gözlerini yumdu.

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