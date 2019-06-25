Keman Ağıtları filminin çekimleri başlıyor!

Başrollerini Tarık Tanrısever ve Asena Keskinci'nin paylaştığı filmde diğer rollerde Soydan Soydaş, Ayçin Tuyun , Aslı Erdemir , Barış Hayta , Arzu Budak, Yaşar Alptekin ve Haldun Boysan gibi isimler de yer alıyor.

FİLM EKİBİ BİR ARAYA GELDİ

Filmin oyuncuları geçtiğimiz gün ilk kez kostüm provasında bir araya geldi. Yönetmen Mehmet Tanrısever’in önderliğindeki kostüm provası sonrası toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

KEMAN AĞITLARI KONUSU

Mehmet (Tarık Tanrısever) ünlü bir müzisyen olduğu hayatının baharında geçirdiği büyük bir kaza sonunda tekerlekli sandalyeye mahkum kalır. Bu yeni yeni hayat biçimi Mehmet’i olgunlaştırırken hayatına girecek olan zihinsel engelli Seher ( Asena Keskinci) ile birbirlerinin can yoldaşı olurlar ama kader onları beklenmedik bir maceraya sürükleyecektir.





