Keman eşliğinde kitap okudular

Manisa’daki Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulunda ‘Manisa her yerde okuyor’ MANEP 2023 Projesi kapsamında klasik müzik eşliğinde kitap okuma etkinliği düzenledi. Keman eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra veliler de ilgi gösterdi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu, MANEP 2023 Projelerinden biri olan ‘Manisa her yerde okuyor’ projesinde yine bir ilke imza attı. Okulda her gün yapılan okuma saatlerinde okulun keman çalan öğrencisi Rıdvan Semih Albayrak’ın klasik müzik dinletisiyle kitap okundu.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Şube müdürlerinden Muhammet Çetin ve Ahmet Altın’ın yanı sıra veliler de katıldı.

Okul Müdürü Mehmet Emin Efe, tüm personelin, öğrencilerin ve velilerin katıldığı okuma saatlerinde kitap okumayı daha zevkli hale getirme ve farkındalık oluşturma amacı taşıdıklarını belirtti.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Şube müdürleri Muhammet Çetin ve Ahmet Altın Kitap okumanın faydaları konusuna değindi.

Gerçekleştirilen etkinlikte okulun aralık ayında en fazla kitap okuyan öğrencisine de Kitap Kurdu ödülü verildi.

MANEP 2023 projeleri kapsamında uygulanan projelerin Manisa eğitiminde büyük bir hareketlilik getirdiğini söyleyen Mehmet Emin Efe, “Projemize destek veren ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran Şube Müdürlerimiz Muhammet Çetin ve Ahmet Altın beyefendilere, okul personeline, velilere ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.