Kemence ustası Hayrullah dolandırılma hikayesini anlattı! Fulya Öztürk şaşkınlığını gizleyemedi

Karadeniz'de çok tanınan kemence ustası ve şarkıcı Hayrullah Bey FOX’ta ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programına katıldı. Hayrullah Bey 18 yıllık evliliğini bir düğünde tanıştığı kadın yüzünden yaktı. Ancak programa katılan ünlü ismin aşkı da uzun sürmedi. Hayrullah Bey dolandırıldığını anlatırken sunucu Fulya Öztürk şaşkınlığını gizleyemedi.

50 bin lira sevgilisi için harcayan Hayrullah Bey açıklamasında şunları söyledi:

"EŞİM BOŞANMASAYDI..."

"Ben onun için her şeyden vazgeçtim. Düğünde kemence çalarken o da horon oynuyordu öyle tanıştık. Kartvizitimi verdim aradı görüştük. Kadını görünce hoşlandım evliyim de... Evli olduğumu da söyledim. Bir iki gün sonra buluştuk. 18 yıl sonra başımıza bir bela gelecekmiş demek. 2 sene onunla beraber oldum. 1.5 sonunda eşim boşanma davası açtı. Eşim boşamasaydı bu iş bu kadar uzamazdı. Eşim beni takip edip yasak aşkımı ortaya çıkardı."

"Kadının işi sevgi değilmiş" diyen Hayrullah Bey "Bizim paramızı yemekmiş amacı. Para gönderiyordum, kirasını ödüyordum evde yan yatıyor eşyasını alıyorum. Aç kaldım onu aç bırakmadım. Öbür eşime de bakıyordum" dedi.

CANLI YAYINDA KÜFÜR ŞOKU

Fulya Öztürk şaşkınlığını gizleyemeyerek "Bursa'da ev açmışsın kadına. Sazan gibi atlamışsın" dedi. Hayrullah Bey konuşmasının devamında "Borçlarını ödetti, işe girdi benle işi bitti. 2 akşam yanında kaldım yılbaşında 3. akşam izin vermedi. Telefonunu sakladı. Kovdu beni evden. Meğer otele işe girip başkalarıyla da görüşüyormuş. Ben anladım ben bunu anne babasından da istedim. Eşimin ahını aldım. Belki eşim beni kabul eder" açıklamasında bulundu.

Neriman'ın babası yayına bağlayarak küfürler yağdırdı. Fulya Öztürk çileden çıktı ve "Sizin küfürlerinizi dinleyeceğiz" dedi.



