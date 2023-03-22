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  4. Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı sanığının yargılanması sürdü

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı sanığının yargılanması sürdü

22.03.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık için "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.E. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Osman Topaloğlu ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık E.E.'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savcı, sanık hakkında indirim uygulanmamasını talep etti.

Savunma yapan sanık E.E, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Kemer ilçesi Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na, işlettiği su sporları merkezinde 11 Haziran 2022'de silahlı saldırı düzenlenmişti.

Topaloğlu saldırıdan yara almadan kurtulurken, E.E. jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya silahlı saldırı

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