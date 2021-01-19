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Kemer Belediyesi 89 hastayı hastanelere sevk etti

19.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşların tedavileri için Antalya ve Kemer’deki çeşitli hastanelere sevkini sağlıyor.Belediye ekipleri, belediye sağlık işleri müdürlüğüne bağlı hastane servis aracı ve diğer araçlarla 89 kişiyi çeşitli hastanelere götürdü.Binek araçla muayene için 11 hastayı Antalya’daki çeşitli hastanelere götüren ekipler, belediyeye ait otobüsle 35, hasta nakil ambulansı ile de 14 kişinin çeşitli hastanelere sevkini sağladı.

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşların tedavileri için Antalya ve Kemer’deki çeşitli hastanelere sevkini sağlıyor.
Belediye ekipleri, belediye sağlık işleri müdürlüğüne bağlı hastane servis aracı ve diğer araçlarla 89 kişiyi çeşitli hastanelere götürdü.
Binek araçla muayene için 11 hastayı Antalya’daki çeşitli hastanelere götüren ekipler, belediyeye ait otobüsle 35, hasta nakil ambulansı ile de 14 kişinin çeşitli hastanelere sevkini sağladı. Belediye ekipleri, evde sağlık hizmetleri kapsamında da 29 hastaya evlerinde enjeksiyon ve pansuman yaptı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’de yaşayan tüm vatandaşlara sağlık anlamında her türlü desteği vermeye çalıştıklarını söyledi. Sağlık konusunun çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Topaloğlu, belediye olarak halkın sağlığını her zaman düşündüklerini ifade etti.
Topaloğlu, belediye olarak yaşlı, yatağa bağımlı ve hasta olan vatandaşların kontrollerini yaptırabilmeleri için ve tedavilerini tamamlayabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, “Sağlık işleri müdürlüğümüze bağlı hasta nakil aracı ve ambulansı ile Antalya ve Kemer’deki hastanelere taşıyoruz. İnsan odaklı hizmet yapmaya devam edeceğiz. Halkımızın daha sağlıklı bir yaşam için kazanmaları için de belediye olarak desteğimiz devam edecek." diye konuştu.

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