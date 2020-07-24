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Kemer’de bayram öncesi kasaplar ve fırınlar denetlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 24.07.2020 17:29 | Son Güncelleme

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Kemer’deki kasap ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.Vatandaşların sağlığı için kasap ve fırınlarda hijyen ve gıda denetimi yapan belediye ekipleri, Kurban Bayramı öncesi gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Kemer’deki kasap ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.
Vatandaşların sağlığı için kasap ve fırınlarda hijyen ve gıda denetimi yapan belediye ekipleri, Kurban Bayramı öncesi gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Bayrama sayılı günler kalırken, belediye ekipleri tarafından fırın, kasap ve benzeri iş yerlerinde yapılan denetimlerde genel hijyen, ruhsat, fiziksel ve teknik koşullar ile fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığına dikkat edildi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat kesintisiz çalıştığını belirterek, “Kurban Bayramı öncesi ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırdı. Bu denetimlerle vatandaşımız ve esnaf için birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Vatandaşımızın sağlığını düşünerek hareket ediyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayram sürecinde de görevlerinin başında olacaktır” dedi.

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