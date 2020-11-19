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Kemer’de, ‘İyi ki varsın kan dostum’ kampanyası

ANTALYA HABERLERİ  | 19.11.2020 12:32 | Son Güncelleme

Türk Kızılay’ı Antalya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr.

Kemer’de, ‘İyi ki varsın kan dostum’ kampanyası

Türk Kızılay’ı Antalya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Erkan Kaya, Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar’ı ziyaret etti. Acar, Kızılay otobüsünün 23-27 Kasım tarihleri arasında Kemer Turizm Otelcilik Lisesi önünde olacağını, ‘İyi ki varsın kan dostum’ kampanyası kapsamında kan vermek isteyen vatandaşları bekleyeceğini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Acar, kan bağışı yapmanın çok önemli olduğunu belirterek, yapılan bir kan bağışıyla birçok hayat kurtarılabileceğini kaydetti. Yaptıkları çalışmalar için Türk Kızılay’ı Kan Bağışı Merkezi Müdürü Kaya’ya teşekkür eden Acar, belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.
Kaya, Kızılay otobüsünün 23-27 Kasım tarihleri arasında Kemer Turizm Otelcilik Lisesi önünde 10.30-18.30 saatleri arasında olacağını ve ‘İyi ki varsın kan dostum’ kampanyası kapsamında kan vermek isteyen vatandaşları beklediklerini kaydetti.

Kemer’de, ‘İyi ki varsın kan dostum’ kampanyası

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