Kemer’de yeni yılın ilk meclisi yapıldı

Kemer Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında yapıldı.

Belediye Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantı öncesi Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kısa bir bilgilendirme konuşması yaptı. Başkan Topaloğlu, yaptığı konuşmasında, yeni yıl dolayısıyla bütün meclis üyelerimizin yeni yılını kutlayarak, belediyemizin borçları ve ödenen para miktarını açıkladı. 9 ayda belediyenin 27 milyon 288 bin lira borcunun ödendiğine dikkat çeken Topaloğlu, “Yapılan yatırım 7 milyon 455 bin lira. Bugün itibariyle belediye kasasında 13 milyon lira para var. Bir önceki yıla nazaran sadece benim temsil ağırlama giderlerimden 4 milyon 775 bin lira tasarruf etmişim. Önümüzde artık çok güzel günler var. Çünkü Kemer Belediyesi artık yatırımlar yapabilen bir belediye konumuna geldi” diye konuştu.

Gündem maddelerine geçmeden önce Kemer’de turizme katkı sağlamak amacıyla bazı vatandaşlar tarafından meclise sunulan projelerin sunumu yapıldı. Öte yandan, Kemer’i daha modern hale getirmek amacıyla kolları sıvayan Başkanımız Topaloğlu öncülüğünde ilçeye yapılacak projeler hakkında da sunumlar yapıldı. İlçe merkezinde bulunan Atatürk Parkı ve Lise Caddesi’nde yapılacak olan düzenlemeler hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Belediye Meclisinin 2 Temmuz 2019 tarih ve 60 sayılı kararı ile oluşturulan "İlçemizde Turizmin daha verimli hale getirilmesi için sorunların tespiti ve çözümlerinin belirlenmesi" konulu komisyon raporunun okunarak meclisin bilgisine sunuldu. Bir önceki yılın Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu üyeleri, belirlenerek oy birliği ile kabul edildi. Belediyede boş bulunan kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılması ve 2020 yılında ödenecek ücretler, oy birliği ile kabul edildi. Huzur hakkı ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi. Belediye Zabıta Memurlarına verilecek fazla mesai ücretinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. İlçe sınırları içerisinde bulunan giyim pazarlarının yeni bir düzenleme yapılarak belirlenmesi konusu, oy birliği ile bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine karar verildi. Kemer Yeni Mahalle Dr.Derviş Eroğlu Dörtyol Bulvarı 308 ada sınırları içerisinde kalan parka, oy birliği ile Kemer’in ilk kadın muhtarı olan Hatice Karakaşlı’nın ismi verilmesi kararlaştırıldı.

Milli Muay Thai sporcusu Arpacı’ya 25 tam altın ödülü

Kemer Çamyuva Mahallesi’nde ikamet eden ve 16-17 yaş arası 51 kiloda Avrupa şampiyonu olan Muay Thai sporcusu Dilara Sultan Arpacı’ya, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/b bendine istinaden ödül verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Milli sporcu Dilara Sultan Arpacı’ya mecliste alınan kararla 25 tam altın ödülü verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Topaloğlu, “Bu kızımız o kadar başarılı ki, kendisini tebrik ediyorum. Büyük sıkıntılardan geçmiş. Babası rahmetli olmuş. Küçükken geçirdiği bir kaza sonrası vücudunun büyük bölümü yanmış. Okulda arkadaşlarının kendisiyle alay etmesi deniyle okulu bırakmış. Annesinin desteğiyle bu spora başlamış ve birçok derece elde etmiş. Son olarak Avrupa Şampiyonu olmuş ve Türk Bayrağı’nı göndere çektirmiş. Kendisini yürekten kutluyorum” dedi. Milli sporcu Arpacı ise İstiklal Marşı’nı herkese dinletmek ve Türk Bayrağı’nı göndere çektirmenin kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, “Malezya’da gençler dünya muay thai şampiyonası var. Temmuz ayında sırada burası var. İnşallah burada da bayrağımızı en yükseğe çekeceğim” dedi.

İsmail Erkal’a 5 tam altın ödülü

Öte yandan tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde 3’üncülük elde ederek kürsüye çıkan pehlivan İsmail Erkal’a 5 tam altın ödülü de verildi. Kındıl bölgesine ait imar planı değişikliğine ilişkin imar komisyonu raporunun görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Kemer Merkez Mahallesinde Bisiklet Yolu yapılmasına ilişkin imar komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Kemer Kuzdere Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait 51 ada 03 parsel, 52 ada 01 parsel, 61 ada 01 parsel, 515 ada 01,03 ve 04 parsel, 514 ada 02 ve 03 parsel ile 511 ada 03 parselde yapılacak olan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi. Belediyeye 03/12/2019 tarih ve 128 sayılı meclis kararı ile hibe edilen Kemernar İnşaat Eğitim Turizm San. ve Tic. A.Ş.’ne seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Ticaret odasına kaydının yapılması konusu, oy birliği ile bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi kararlaştırıldı. Belediyeye 03/12/2019 tarih ve 128 sayılı Meclis kararı ile hibe edilen Kemernar İnşaat Eğitim Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artırımı için belirlenecek olan taşınır ve taşınmazların belirlenmesi ve değer tespitlerinin yaptırılması konusu, oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. Kemer Çamyuva (Kuzdere) Mahallesi 510 Ada 9 parselde hissedarı olduğumuz taşınmazdaki payımıza düşen 31.53 metrekare hazine hissesini satın alma konusunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Meclisin tatil yapılacağı ay ise Ağustos ayı olarak oy birliği ile kabul edildi. Meclise sunulan önergelerde ise Şili’de düzenlenen dünya karate şampiyonasında ümitler kumite kategorisinde dünya şampiyonu olan Müşerref Özdemir’in antrenörü Emin Akar’a 10 tam altın ödül verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Belediye şirketi olan Kemer Belediyesi Personel Limited Şirketi’nin imar çalışmaları nedeniyle adres değişikliği yapacağı için, Ticari sicil gazetesinde ilan edilmek üzere yeni adresin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Antalya Porto Bello Otel’de 17-19 Ocak tarihleri arasında Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’na katılacak sporcuların konaklama ücretlerinin belediye tarafından karşılanması ise oy birliği ile kabul edildi.

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