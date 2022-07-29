Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e aşk dolu sözler! "Aşka bulandık"

Bir dönem boşanmanın eşiğinden dönen Kenan Doğulu ve Beren Saat ilişkilerine bir şans daha verdi. Aşk dolu günler geçiren çift evlilik yıl dönümlerini kutluyor.

Kenan Doğulu eşiyle pek çok fotoğrafını paylaşıp şu nota sayfasında yer verdi:

"Evimin içinde ayağının sesi

Kulağımın dibinde nefesin

Avucumun içinde elinin teri

Yanaklarımda mutluluk gözyaşın olsun

Yarınımda adın yoldaşım

Adım adının sonuna sarılsın

Düştüğümde kalk diyen ilkim sen

Düştüğümde uzanan ilk el senin olsun

Düştüğünde ellerin ilk beni bulsun

Düş düğününde kalbinin yanında benimki olsun."

Kenan Doğulu'nun aşk dolu paylaşımına Esra Dermancıoğlu, Deniz Seki gibi isimlerden de yorum geldi.





