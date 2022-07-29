Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e aşk dolu sözler! "Aşka bulandık"

Bir dönem boşanmanın eşiğinden dönen Kenan Doğulu ve Beren Saat ilişkilerine bir şans daha verdi. Aşk dolu günler geçiren çift evlilik yıl dönümlerini kutluyor.
Kenan Doğulu eşiyle pek çok fotoğrafını paylaşıp şu nota sayfasında yer verdi:
"Evimin içinde ayağının sesi
Kulağımın dibinde nefesin
Avucumun içinde elinin teri
Yanaklarımda mutluluk gözyaşın olsun
Yarınımda adın yoldaşım
Adım adının sonuna sarılsın
Düştüğümde kalk diyen ilkim sen
Düştüğümde uzanan ilk el senin olsun
Düştüğünde ellerin ilk beni bulsun
Düş düğününde kalbinin yanında benimki olsun."
Kenan Doğulu'nun aşk dolu paylaşımına Esra Dermancıoğlu, Deniz Seki gibi isimlerden de yorum geldi.
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