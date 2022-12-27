Kenan Işık'ın son durumu nasıl? Arkadaşı Ozan Zeybek'ten haber geldi

Kenan Işık'ın beyin kanaması sonucu komaya girmesinin üzerinden 8 yıl geçti. Sağlık durumunun merak edildiği Kenan Işık hakkında arkadaşı Ozan Zeybek bir paylaşımda bulundu. Sanatçının görünüm olarak iyi olduğunu ve ailesinin çok iyi bir şekilde baktığını anlatan Zeybek Işık'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

2014'TE KOMAYA GİRMİŞTİ

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti.

Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir.

"KENAN IŞIK BİLDİĞİNİZ GİBİ"

8 yıldır komada olan sunucu Kenan Işık hakkında arkadaşı Ozan Zeybek son durumun dair şu sözlere yer verdi:

"Bakımı çok iyi. Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi."



