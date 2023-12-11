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  4. Kenan Işık paylaşımı geldi! Nilgün Belgün'ün paylaşımı duygulandırdı

Kenan Işık paylaşımı geldi! Nilgün Belgün'ün paylaşımı duygulandırdı

11.12.2023 15:25 | Son Güncelleme:
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'Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan Kenan Işık, Mart 2014'te geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir evinde tedavi görüyor. Kenan Işık'ın sağlık durumu zaman zaman merak ediliyor. Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından yaptığı Kenan Işık paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düşmüştü. Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen sanatçı, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alınmıştı.

Dört saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık o günden beri komada...

KENAN IŞIK'IN SON DURUMU

Ozan Zeybek, Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi vermişti. Zeybek, usta sanatçının sağlık durumunu anlatmıştı: Sekiz yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Nilgün Belgün; usta oyuncu, yönetmen ve sunucu Kenan Işık'ı andı. 1995 yılında 'Matruşka' oyunu kulisinde çekilen kareye Belgün şu notu düştü:

SDFS

"Kenan Işık’la bu fotoğrafımıza rastladım albümümde… Yıl 1995 ve biz Hadi Çaman’la birlikte “MATRUŞKA” adlı iki kişilik bir oyun oynuyoruz. Yönetmenimiz sevgili Kenan Işık sahneye koydu oyunumuzu benim isteğim ve ricamla. Çünkü Kenan Işık şahane bir oyun yönetmenidir. Öyle çok çalıştık ki yorgunluktan bitap düşmüştüm. Hiç unutamadığım bir yazı yazdı oyunun gala gecesi makyaj aynama. “TİYATRO ÇİLELİ BİR İŞTİR. SİZ ÇİLE ÇEKTİKÇE GÜZELLEŞTİNİZ!” Bu yazıyı kulis odama girince gördüm ve öyle duygulandım ki... Sahneye çıktım ve en güzel oyunumu oynadım o gece… İlk tebriğe gelen de yönetmenimiz Kenan Işık oldu… Şu anda bu yazıyı yazarken de aynı duygularla yazdım. İyi ki dediklerimden biridir 'Matruşka' ve yönetmenimiz Kenan Işık sanat yolculuğumda…"


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Kenan Işık sosyal medya Nilgün Belgün
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