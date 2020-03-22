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Kenan Karaman'dan 'ev kal' çağrısına destek

ALMANYA HABERLERİ  | 22.03.2020 15:32 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Kenan Karaman'dan 'ev kal' çağrısına destek

Anadolu Ajansı aracılığıyla video paylaşan 26 yaşındaki futbolcu, "Ülkemiz birçok zorlu dönemlerden geçmiştir. En zor zamanlarda birlik ve beraberliğin ne anlama geldiğini bütün dünyaya göstermişizdir. Şimdi de hep birlikte mümkün olduğunca evimizden çıkmamaya özen gösterelim. Evde kalın, sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

(AA)

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