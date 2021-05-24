SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldı

Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldı

24.05.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Kenan Karaman, Bundesliga 2'de mücadele eden Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıkladı.

Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldı

Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman, takımdan ayrıldığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. 2018 yazında Düsseldorf'a katılan milli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyordu.

27 yaşındaki oyuncu, "Teşekkür ederim! Artık veda vakti. Yolum başka yerde devam edecek. Taraftarlara, takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Burada çok heyecan verici üç yıl geçirdim ve hem kişisel hem de fiziksel olarak olgunlaştım. Kulübe gelecek için en iyisini diliyorum ve takımın bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum" mesajını paylaştı.

Milli futbolcunun adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. İtalya'dan Genoa da tecrübeli oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında.

KENAN KARAMAN'IN İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Bundesliga 2 ve Almanya Kupası'nda 29 karşılaşmaya çıkan Kenan Karaman, 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Almanya altyapısında yetişen milli futbolcu daha önce Hannover 96 ve Hoffenheim formaları giydi.

Kenan Karaman, Bundesliga'da 102 maça çıkarken 13 gol atıp, 6 asist yaptı. Bundesliga 2'de 59 karşılaşmada görev alan tecrübeli golcü 13 kez fileleri sarsarken, 8 gol pası verdi.

20 kez Milli formayı terleten Kenan Karaman, 5 gole imzasını attı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Bundesliga'da 1 ekip daha küme düştüBundesliga'da 1 ekip daha küme düştü
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

DNA eşlemesiyle aşkı buldu! Evlilikleri tamamen teknolojik

DNA eşlemesiyle aşkı buldu! Evlilikleri tamamen teknolojik

Benjamin Button efsanesi gerçek oldu! Milyonda bir rastlanıyor

Benjamin Button efsanesi gerçek oldu! Milyonda bir rastlanıyor

Hürrem Sultan’ı biliyorsunuz! Şekerpare Hatun şaşırtacak

Hürrem Sultan’ı biliyorsunuz! Şekerpare Hatun şaşırtacak

Türkiye versiyonun ilk karesi

Türkiye versiyonun ilk karesi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Atletico Madrid, F.Bahçeli Berke Özer'e talip oldu

Atletico Madrid, F.Bahçeli Berke Özer'e talip oldu

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.