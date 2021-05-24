Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldı

Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman, takımdan ayrıldığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. 2018 yazında Düsseldorf'a katılan milli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyordu.

27 yaşındaki oyuncu, "Teşekkür ederim! Artık veda vakti. Yolum başka yerde devam edecek. Taraftarlara, takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Burada çok heyecan verici üç yıl geçirdim ve hem kişisel hem de fiziksel olarak olgunlaştım. Kulübe gelecek için en iyisini diliyorum ve takımın bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum" mesajını paylaştı.

Milli futbolcunun adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. İtalya'dan Genoa da tecrübeli oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında.

KENAN KARAMAN'IN İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Bundesliga 2 ve Almanya Kupası'nda 29 karşılaşmaya çıkan Kenan Karaman, 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Almanya altyapısında yetişen milli futbolcu daha önce Hannover 96 ve Hoffenheim formaları giydi.

Kenan Karaman, Bundesliga'da 102 maça çıkarken 13 gol atıp, 6 asist yaptı. Bundesliga 2'de 59 karşılaşmada görev alan tecrübeli golcü 13 kez fileleri sarsarken, 8 gol pası verdi.

20 kez Milli formayı terleten Kenan Karaman, 5 gole imzasını attı.



