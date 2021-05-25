Kenan Karaman için transfer yarışı

Milli takımın yıldız ismi Kenan Karaman'ın takımı Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş yıldız golcü için transfer yarışına girdi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ FORVET ARIYOR

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Ağır bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun'un Everton'a dönecek olması, Vincent Aboubakar'ın da sözleşmesinin sona ermesi ve henüz anlaşmaya varılmaması nedeniyle forvet çalışmalarına ağırlık veren siyah-beyazlılar, rotasını Kenan Karaman'a çevirdi.

RAKAMDA FARKLILIK VAR

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki golcü oyuncu dün ayrılığını resmen açıklarken, Beşiktaşlı yetkililer de milli yıldızla temasları hızlandırdı. Alman ekibiyle sözleşmesi biten forvete 800 bin euro + bonus teklifinde bulunan yönetim, milli futbolcunun kapıyı 1.2 milyon euro garanti paradan açması üzerine stratejisini değiştirdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ VAR"

Kartal'ın, "Bu rakam bizim düşüncemizin üzerinde. Seni kadromuzda görmek isteriz ancak senin de fedakarlık yapman gerek. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istemez misin, bu senin için büyük bir fırsat" diyerek oyuncuyu iknaya çalışıyor.