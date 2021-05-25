SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Kenan Karaman için transfer yarışı

Kenan Karaman için transfer yarışı

25.05.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Forttuna Düsseldorf ile sözleşmesi biten Kenan Karaman için Beşiktaş ve Galatasaray harekete geçti. İşte ayrıntılar..

Kenan Karaman için transfer yarışı

Milli takımın yıldız ismi Kenan Karaman'ın takımı Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş yıldız golcü için transfer yarışına girdi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ FORVET ARIYOR

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Ağır bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun'un Everton'a dönecek olması, Vincent Aboubakar'ın da sözleşmesinin sona ermesi ve henüz anlaşmaya varılmaması nedeniyle forvet çalışmalarına ağırlık veren siyah-beyazlılar, rotasını Kenan Karaman'a çevirdi.

RAKAMDA FARKLILIK VAR

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki golcü oyuncu dün ayrılığını resmen açıklarken, Beşiktaşlı yetkililer de milli yıldızla temasları hızlandırdı. Alman ekibiyle sözleşmesi biten forvete 800 bin euro + bonus teklifinde bulunan yönetim, milli futbolcunun kapıyı 1.2 milyon euro garanti paradan açması üzerine stratejisini değiştirdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ VAR"

Kartal'ın, "Bu rakam bizim düşüncemizin üzerinde. Seni kadromuzda görmek isteriz ancak senin de fedakarlık yapman gerek. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istemez misin, bu senin için büyük bir fırsat" diyerek oyuncuyu iknaya çalışıyor.

ALBAYRAK HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'da Fatih Terim’in de “Bonservisini aldı. Elimizden kaçırmayalım” raporu sonrası Abdurrahim Albayrak çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye’den başta Beşiktaş olmak üzere 4 büyüklerin radarında olan 27 yaşındaki oyuncu ile bu hafta bir görüşme daha gerçekleştirilecek.

MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Kısa bir süre önce Kenan Karaman için açıklama yapan menajeri Ersin Akan "Kenan'ın sözleşmesi sona erdi. Görüştüğümüz takımlar var ama henüz bir karar vermedik. Kenan'ın biraz düşünmesi lazım. Kenan'ı Almanya'dan isteyen kulüpler de var. Teklifleri değerlendireceğiz, daha bir karar vermedik. Kenan, Türkiye'ye transfer olmakla alakalı da bir karar vermedi. Türkiye'den soran kulüpler var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Önümüzdeki günlerde netlik kazanabilir." ifadelerini kullandı.

KENAN KARAMAN'IN PERFORMANSI

Bu sezon Almanya Bundesliga 2. Lig'de 28 maça çıkan Kenan Karaman, 7 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Düsseldorf'un yanı sıra daha önce Hannover 96 ve Hoffenheim gibi takımlarda da forma giyen 27 yaşındaki milli forvet Kenan Karaman, kulüp kariyerinde toplam 277 resmi maçta 73 gol, 23 asist üretti. Kenan, milli takımda da 20 maçta 5 gol kaydetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Beşiktaş ve G.Saray transferde karşı karşıya!Beşiktaş ve G.Saray transferde karşı karşıya!
Süper Lig devine müjdeSüper Lig devine müjde
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

Candaş Tolga Işık, Sörloth'un yeni takımını açıkladı

Candaş Tolga Işık, Sörloth'un yeni takımını açıkladı

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

Beklenen oldu! İmzalar atılıyor...

Beklenen oldu! İmzalar atılıyor...

Fenerbahçe'den dev takas!

Fenerbahçe'den dev takas!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adem Büyük'ün eşinden olay hareket

Adem Büyük'ün eşinden olay hareket

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor!

Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.