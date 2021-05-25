Kenan Karaman için transfer yarışı

Milli takımın yıldız ismi Kenan Karaman'ın takımı Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş yıldız golcü için transfer yarışına girdi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Ağır bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun'un Everton'a dönecek olması, Vincent Aboubakar'ın da sözleşmesinin sona ermesi ve henüz anlaşmaya varılmaması nedeniyle forvet çalışmalarına ağırlık veren siyah-beyazlılar, rotasını Kenan Karaman'a çevirdi.
Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki golcü oyuncu dün ayrılığını resmen açıklarken, Beşiktaşlı yetkililer de milli yıldızla temasları hızlandırdı. Alman ekibiyle sözleşmesi biten forvete 800 bin euro + bonus teklifinde bulunan yönetim, milli futbolcunun kapıyı 1.2 milyon euro garanti paradan açması üzerine stratejisini değiştirdi.
Kartal'ın, "Bu rakam bizim düşüncemizin üzerinde. Seni kadromuzda görmek isteriz ancak senin de fedakarlık yapman gerek. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istemez misin, bu senin için büyük bir fırsat" diyerek oyuncuyu iknaya çalışıyor.
Galatasaray'da Fatih Terim’in de “Bonservisini aldı. Elimizden kaçırmayalım” raporu sonrası Abdurrahim Albayrak çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye’den başta Beşiktaş olmak üzere 4 büyüklerin radarında olan 27 yaşındaki oyuncu ile bu hafta bir görüşme daha gerçekleştirilecek.
Kısa bir süre önce Kenan Karaman için açıklama yapan menajeri Ersin Akan "Kenan'ın sözleşmesi sona erdi. Görüştüğümüz takımlar var ama henüz bir karar vermedik. Kenan'ın biraz düşünmesi lazım. Kenan'ı Almanya'dan isteyen kulüpler de var. Teklifleri değerlendireceğiz, daha bir karar vermedik. Kenan, Türkiye'ye transfer olmakla alakalı da bir karar vermedi. Türkiye'den soran kulüpler var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Önümüzdeki günlerde netlik kazanabilir." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Almanya Bundesliga 2. Lig'de 28 maça çıkan Kenan Karaman, 7 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Düsseldorf'un yanı sıra daha önce Hannover 96 ve Hoffenheim gibi takımlarda da forma giyen 27 yaşındaki milli forvet Kenan Karaman, kulüp kariyerinde toplam 277 resmi maçta 73 gol, 23 asist üretti. Kenan, milli takımda da 20 maçta 5 gol kaydetti.
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