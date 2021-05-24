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Kenan Karaman: Türkiye’de oynamak isterim

24.05.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan Karaman, transfer iddialarına açıklık getirdi. Milli oyuncu, Türkiye’de oynamak istediğini ifade ederken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile transfer iddialarının sorulması üzerine, “O konuları şimdi söylemem yanlış olur. Çünkü daha resmi bir şey yok ortada. Avrupa Şampiyonası öncesi bir karar veririm” dedi.

Kenan Karaman: Türkiye’de oynamak isterim

Fortuna Düseldorf ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan Karaman, Almanya’dan Türkiye’ye geldi. Milli takım kampına katılmak üzere Antalya’ya giden Karaman, İstanbul Havaalanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fortuna Düsseldorf ile lige çıkma hedeflerini gerçekleştiremediklerini söyleyen Kenan Karaman, “Hedeflerimize ulaşamadık maalesef. Takımımla birinci lige çıkmak istiyorduk ama iyi bir sezon geçti. Tabi pandemi yüzünden zorlu bir dönemdi. Bütün takımlar zorluk çekti ama iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMLA BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası öncesi güzel bir hazırlık dönemi geçireceklerini aktaran Kenan, “Öncelikle çok seviniyorum. Milli Takım’la güzel bir süreç bizi bekliyor. Kendimizi Avrupa Şampiyonası için güzel hazırlayacağız. Milli Takım’la büyük hedeflerimiz var. Ortam güzel, son maçlar da çok güzel oldu. İnşallah güzel bir Avrupa Şampiyonası geçiririz" şeklinde konuştu.

"AVRUPA DA OLABİLİR, TÜRKİYE DE"

Fortuna Düsseldorf ile kontratının bittiği hatırlatılan Kenan Karaman, transfer sorusu üzerine, "Şu an Düsselforf’ta sözleşmem bitiyor. Bakalım henüz karar vermedim. Türkiye olabilir, Avrupa da olabilir" yanıtını verdi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ BİR KARAR VERİRİM"

İsmi transferde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan milli futbolcu, bu yönde sorulan soruya ise, şu yanıtı verdi:
“O konuları şimdi söylemem yanlış olur. Çünkü daha resmi bir şey yok ortada. Avrupa Şampiyonası öncesi bir karar veririm."

"TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTERİM"

Türkiye’de forma giymek istediğini vurgulayan Karaman, “Türkiye’de tabi ki de oynamak isterim. Türkiye, her Türk futbolcu için güzel bir imkan ama dediğim gibi henüz net bir karar vermedim" dedi.

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