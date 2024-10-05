Kenan Koçak: “Oynadığımız futbolun karşılığını alamadık”

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Kenan Koçak, maçın ardından yaptığı basın toplantısında, takımının arkasında olduğunu ifade etti.

Koçak, “Maça aslında iyi başladık. İlk 15 dakikada 3 tane net gol pozisyonlarımız var. Maçın genelini domine eden bir takımdık. Çok gol pozisyonuna girdik. Fakat 5’li defans ile gelip kendi ceza sahasında bütün var gücüyle defans yapan takımları kırabilmek için bir gol lazım. Elimize geçen gol fırsatlarını değerlendiremedik. Onun için üzgünüz. Oynadığımız futbolun karşılığını alamadık. Futbolda bunu değerlendirmezsen pozisyona girmenin hiçbir anlamı yok. Onu kendi içimizde muhasebe edeceğiz. Berabere kaldığımız için üzgünüz” ifadelerini kullandı.