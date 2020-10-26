Kenan Koçak: Türkiye'den teklifler geliyor

Geçtiğimiz sezon Teknik Direktör Kenan Koçak ile iyi bir çıkış yakalayan Hannover 96, bu sezon da başarılarını sürdürüyor. Alman ekibi, Bundesliga 2’de geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle topladığı 9 puan sonucu 3. sırada bulunuyor. Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine lig ve bu sezonki hedefler hakkında açıklamalarda bulundu.

"LİGE GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Geçtiğimiz sezon 16. sıradan 6. sıraya getirdikleri kadroda bu sezon revizyona gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Koçak, "Çünkü çoğu futbolcumuzu Bundesliga’dan ve yurt dışından takımlar kadrosuna kattı. Onun için kadro revizyonuna gittik. Yaklaşık 15-16 futbolcu gitti. Onun yerine 12-13 transfer yaptık. Transferlerimiz ilk günden aramıza katılmadı. Bunun için adaptasyon dönemi uzun sürdü. Hala adaptasyon içindeyiz. Lige güzel bir başlangıç yaptık. Umarım bu seriyi devam ettiririz" diye konuştu.

"GEÇEN SENENİN BUNDESLİGA TAKIMINA KALEMİZE BİR ŞUT BİLE ATTIRMADIK"

Son hafta milli futbolcu Kenan Karaman’ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf’u 3-0 mağlup ettikleri maçı değerlendiren Kenan Koçak, "Haklı aldığımız galibiyet. Geçen senenin Bundesliga takımına kalemize bir tane şut bile attırmadık. Çocuklar iyi çalıştı. Maç planımız tam istediğimiz gibi oldu. Kenan Karaman çok değerli bir oyuncu. Bundesliga 2’de en iyi oyunculardan biri. Güçlü kadrodan oluşan bir takıma karşı böyle bir performans sergilememiz beni mutlu etti" şeklinde konuştu.

Transfer döneminde Türkiye’den transfer yaptıklarının hatırlatılması üzerine 39 yaşındaki teknik adam, "Bütün çalışmamız dünya çapında geçerli. Her yerde her türlü imkanımız var. Yazın elimiz kolumuz bağlıydı. Pandemi süreci olsa gerek, büyük bir revizyona gitme olsa gerek. O yüzden bildiğimiz oyunculara, bildiğimiz lige yöneldik" dedi.