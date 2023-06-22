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Kenan Mısırlı kalbine yenik düştü

22.06.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve Huzurevi’nde uzun süredir Müdür Vekilliği ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kenan Mısırlı, hayatını kaybetti.

Kenan Mısırlı kalbine yenik düştü

Edinilen bilgiye göre, Kenan Mısırlı Yeni Mahalle’deki evinde gece saatlerinde aniden fenalaştı. Ailesi tarafından 112 Acil Servis aranıp yardım istenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrası ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acilde yapılan tüm müdahalelere rağmen Kenan Mısırlı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Mısırlı’nın cenaze programı; Yeni Mahalle Barbaros Caddesi’ndeki evin önünde okunacak duanın ardından öğlen 12.00’ de Çaycuma Huzurevi’ne getirilecek sonrasında da Seka Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çaycuma Şehir Mezarlığında defnedilecek.

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