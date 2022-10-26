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Kenan Sofuoğlu motosikleti çalınan çocuğa oğlunun motosikletini hediye etti

26.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Antalya'da cross motoru çalınan 4 yaşındaki Göktürk Tezcan'a oğlunun motosikletini hediye etti.

Kenan Sofuoğlu motosikleti çalınan çocuğa oğlunun motosikletini hediye etti

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki pistinde Tezcan ailesini ağırlayan Sofuoğlu, sohbet ettiği minik Göktürk'ü oğlu Zayn ile tanıştırdı.

Göktürk'e oğlunun motorunu hediye eden Sofuoğlu, bir süre pistte minik yarışçıya eğitim verdi.

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Kenan Sofuoğlu, Göktürk'ün videolarını izlediğinde oğlunun motoruyla aynı özelliklerde araç kullandığını gördüğünü, bunun üzerine hediye etme kararı aldıklarını söyledi.

Göktürk'e az da olsa pistte eğitim verdiğini anlatan Sofuoğlu, çok dört tekerlekli kullandığı için biraz dengede zorluk yaşadığını aktardı.

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"Çocukların heveslerinin peşinden koşmak lazım. Göktürk'ün, Türkiye Şampiyonası'na gittiği zaman, hele de bu motorla, inşallah gelecekte hem Türkiye liglerinde başarılı hem de ilerleyen yaşlarında ülkesini temsil edecek bir sporcu olabileceğine inanıyorum. Çünkü bu yaşta alınan eğitim, sonradan alınanla aynı olmuyor."

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Baba Türker Burak Tezcan, Kenan Sofuoğlu'nu bu jestine çok şaşırdıklarını dile getirerek, "Açık olmak gerekirse, gerçekten böyle bir şey beklemiyorduk. Mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz." dedi.
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Anne Eda Tezcan da oğulları mutlu oldukça kendilerinin daha da mutlu olduğunu söyledi. Aracı beğendiğini ifade eden minik Göktürk ise Zayn ile birlikte cross motosikleti kullandı.

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