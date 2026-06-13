Kenan Yıldız'a 100 milyon Euro transfer teklifi! Kabul ederlerse tarihe geçecek

Avrupa futbolunda transfer pazarının en gözde isimlerinden biri haline gelen A Milli Takımımızın genç yıldızı Kenan Yıldız, dev kulüplerin iştahını kabartmaya devam ediyor. İtalya Serie A devi Juventus'ta sergilediği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken 21 yaşındaki yetenek için İngiltere'den tarihi bir hamle geldi.

ADA EKİBİNDEN 100 MİLYON EURO'LUK ÇILGINLIK

Belçikalı ünlü spor gazetecisi Sacha Tavolieri'nin paylaştığı ve kısa sürede gündeme oturan habere göre; Premier Lig devi Arsenal, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için gözünü kararttı. Mikel Arteta'nın ekibinin, genç hücum oyuncusu için tam 100 milyon Euro değerinde devasa bir teklif paketi hazırlığında olduğu iddia edildi.

TARİHE GEÇECEK RAKAM: GÖZLER JUVENTUS'TA

Arsenal'in kasasından çıkarmaya hazırlandığı bu astronomik bonservis bedeli, eğer transfer resmiyete dökülürse Türk futbol tarihi için kırılması güç bir rekor anlamına gelecek. Genç yıldızını takımın gelecekteki en büyük temel taşlarından biri olarak gören ve kısa süre önce 10 numaralı formayı emanet eden Juventus cephesinin, 100 milyon Euro'luk bu baş döndürücü teklife nasıl bir yanıt vereceği ise şimdiden Avrupa transfer pazarının en çok merak edilen konularından biri oldu.