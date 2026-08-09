Kenan Yıldız bombası patlıyor! Eğer transfer olursa ortalık yıkılır

Yaz transfer döneminde Real Madrid'in Brezilyalı süperstarı Vinicius Junior'u kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan ancak oyuncunun İspanyol deviyle sözleşme uzatmasının ardından hayal kırıklığı yaşayan Arsenal, rotasını İtalya'ya kırdı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre İngiliz devi, Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

ARSENAL'İN BİR NUMARALI HEDEFİ KENAN YILDIZ

Çizme basınından La Stampa'nın haberine göre; Vinicius Junior transferinin tamamen suya düşmesinin ardından Arsenal cephesi, hücum hattı için Kenan Yıldız'ı bir numaralı hedef olarak belirledi. İngiliz ekibinin yetkililerinin, genç yıldızın gelişimini ve performansını çok yakından takibe aldığı aktarıldı.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ 100 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

Juventus cephesi ise bu transfer döneminde Kenan Yıldız'ı kesinlikle elden çıkarmayı düşünmüyor. Torino devinin, Arsenal'den gelecek olası bir teklifi değerlendirmeye alabileceği ancak ayrılığa sıcak bakmadığı belirtildi. İtalyan ekibinin fikrini değiştirebilecek tek şeyin "olağanüstü" bir teklif olduğu vurgulandı.

Bu doğrultuda siyah-beyazlıların, İngiliz ekibiyle transfer masasına oturmak için 100 milyon Euro'nun çok üzerinde astronomik bir bonservis bedeli beklediği ifade edildi.