SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Kenan Yıldız bombası patlıyor! Eğer transfer olursa ortalık yıkılır

Yaz transfer döneminde Real Madrid'den Vinicius Junior'u kadrosuna katamayan Arsenal, gözünü Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız'a çevirdi. İtalyan devi ise genç yetenek için kapıyı dudak uçuklatan bir bedelle açmaya hazırlanıyor.

Kenan Yıldız bombası patlıyor! Eğer transfer olursa ortalık yıkılır
Emre Şen
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yaz transfer döneminde Real Madrid'in Brezilyalı süperstarı Vinicius Junior'u kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan ancak oyuncunun İspanyol deviyle sözleşme uzatmasının ardından hayal kırıklığı yaşayan Arsenal, rotasını İtalya'ya kırdı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre İngiliz devi, Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

ARSENAL'İN BİR NUMARALI HEDEFİ KENAN YILDIZ

Çizme basınından La Stampa'nın haberine göre; Vinicius Junior transferinin tamamen suya düşmesinin ardından Arsenal cephesi, hücum hattı için Kenan Yıldız'ı bir numaralı hedef olarak belirledi. İngiliz ekibinin yetkililerinin, genç yıldızın gelişimini ve performansını çok yakından takibe aldığı aktarıldı.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ 100 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

Juventus cephesi ise bu transfer döneminde Kenan Yıldız'ı kesinlikle elden çıkarmayı düşünmüyor. Torino devinin, Arsenal'den gelecek olası bir teklifi değerlendirmeye alabileceği ancak ayrılığa sıcak bakmadığı belirtildi. İtalyan ekibinin fikrini değiştirebilecek tek şeyin "olağanüstü" bir teklif olduğu vurgulandı.

Bu doğrultuda siyah-beyazlıların, İngiliz ekibiyle transfer masasına oturmak için 100 milyon Euro'nun çok üzerinde astronomik bir bonservis bedeli beklediği ifade edildi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA'da Gianni Infantino skandalı! Gece yarısı resmi açıklama geldi...FIFA'da Gianni Infantino skandalı! Gece yarısı resmi açıklama geldi...
Galatasaray ortalığı kasıp kavuracak! İki transfer aynı anda İstanbul'a inecekGalatasaray ortalığı kasıp kavuracak! İki transfer aynı anda İstanbul'a inecek
Anahtar Kelimeler:
arsenal son dakika transfer haberleri transfer haberleri Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.