Kenan Yıldız'dan Türk halkına büyük gurur! Dünyanın en iyi ödüllerinden birine aday gösterildi

Futbolseverler, 2025 Ballon d'Or heyecanını yaşamaya hazırlanırken, Türkiye'den de gurur verici bir haber geldi. Juventus'ta forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy için aday gösterildi.

KENAN YILDIZ'DAN BÜYÜK GURUR!

Bu prestijli ödül, futbol dünyasının geleceğine ışık tutan 21 yaş altı oyunculara veriliyor ve Kenan Yıldız'ın bu listede yer alması, Türk futbolu adına büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Kopa Trophy için aday gösterilen 10 isim arasında Kenan Yıldız'ın yanı sıra, Barcelona'dan Lamine Yamal ve Pau Cubarsi, PSG'den Desire Doue ve Joao Neves, Arsenal'den Myles Lewis-Skelly, Porto'dan Rodrigo Mora, Lille'den Ayyoub Bouaddi, Chelsea'den Estevao ve Real Madrid'den Dean Huijsen gibi dikkat çekici yetenekler de bulunuyor.

MBAPPE, PEDRI VE GAVI GİBİ İSİMLER BU ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

Kopa Trophy, 2018 yılından beri veriliyor ve daha önce Kylian Mbappé, Matthijs de Ligt, Pedri ve Gavi gibi isimler bu ödülü kazanmıştı.