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Kenan Yıldız ile Can Uzun, genç futbolcular listesinde ilk 10'da

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.03.2025 11:06
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Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezinin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladığı listede, milli oyuncular Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da yer aldı.

Kenan Yıldız ile Can Uzun, genç futbolcular listesinde ilk 10'da

Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın başı çektiği listede, Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız beşinci, Alman takımı Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun ise dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

Sporting Lizbon'dan iki oyuncu ilk 10'da yer aldı. Danimarkalı Conrad Harder ikinci, 17 yaşındaki Portekizli Geovany Quenda ise onuncu sırada listelendi.

Paris Saint-Germain'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin üçüncü sırada bulunduğu listede, Barcelona'dan bir başka isim olan İspanyol defans oyuncusu Pau Cubarsi dördüncü sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Yıldız
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