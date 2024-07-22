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Kenan Yıldız'ın ardından Juventus'a bir Türk daha! Berkay Yılmaz için resmi temaslar başladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.07.2024 07:18
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İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus, Kenan Yıldız'ın ardından kadrosuna Türk bir ismi daha katabilmek için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Kenan Yıldız'ın ardından Juventus'a bir Türk daha! Berkay Yılmaz için resmi temaslar başladı

İtalya Serie A'nın köklü kulübü Juventus, yeni sezon öncesi transfer temaslarını sürdürürken sürpriz bir hamlede bulundu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Kadrosunda milli yıldız Kenan Yıldız'ı bulunduran Torino ekibi, ikinci bir Türk için harekete geçti.

BERKAY İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

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Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan devi Juventus, Freiburg forması giyen 19 yaşındaki Türk sol bek Berkay Yılmaz için temaslara başladı. Freiburg'un Berkay Yılmaz'ın satışına sıcak bakmadığı ve 2025 yazında bitecek sözleşmesi için zamlı bir teklifle yenilemek istediği kaydedildi.

U17'den bu yana Türk Milli Takımı için oynayan Berkay Yılmaz, U19 Milli Takımımız'ın formasıyla 12 maça çıktı.

Henüz Freiburg A Takımı'nda forma giymeyen Berkay, Freiburg B takımı için 3. Bundesliga'da oynadığı 13 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.

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