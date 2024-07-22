Kenan Yıldız'ın ardından Juventus'a bir Türk daha! Berkay Yılmaz için resmi temaslar başladı

İtalya Serie A'nın köklü kulübü Juventus, yeni sezon öncesi transfer temaslarını sürdürürken sürpriz bir hamlede bulundu.

Kadrosunda milli yıldız Kenan Yıldız'ı bulunduran Torino ekibi, ikinci bir Türk için harekete geçti.

BERKAY İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan devi Juventus, Freiburg forması giyen 19 yaşındaki Türk sol bek Berkay Yılmaz için temaslara başladı. Freiburg'un Berkay Yılmaz'ın satışına sıcak bakmadığı ve 2025 yazında bitecek sözleşmesi için zamlı bir teklifle yenilemek istediği kaydedildi.

U17'den bu yana Türk Milli Takımı için oynayan Berkay Yılmaz, U19 Milli Takımımız'ın formasıyla 12 maça çıktı.

Henüz Freiburg A Takımı'nda forma giymeyen Berkay, Freiburg B takımı için 3. Bundesliga'da oynadığı 13 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.