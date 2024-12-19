SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A
  4. Kenan Yıldız, Juventus'tan çok ilginç bir nedenle gönderiliyor! İtalyan taraftarlar bu durumu 'skandal' olarak addediyor...

Kenan Yıldız, Juventus'tan çok ilginç bir nedenle gönderiliyor! İtalyan taraftarlar bu durumu 'skandal' olarak addediyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.12.2024 08:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da düzenlenen 2024 Golden Boy Ödülleri'nde taraftar oylarıyla belirlenen 2024 Golden Boy Web Ödülü'nün sahibi olan Kenan Yıldız ile yollarını ayırmaya karar veren Juventus'un bu tutumu İtalyan taraftarlar tarafından 'skandal' olarak nitelendirildi.

Kenan Yıldız, Juventus'tan çok ilginç bir nedenle gönderiliyor! İtalyan taraftarlar bu durumu 'skandal' olarak addediyor...
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Dünya futbolunun geleceği en parlak oyuncuları arasında gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus'tan ayrılacağı konuşuluyor. İtalya'da gösterdiği performansla 2024 yılının Golden Boy ödülünün sahibi olan Kenan Yıldız, Juventus tarafından ilginç bir nedenle gönderilme kararı aldı.

TONALI İÇİN KAYNAK

Screenshot_2

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus'ta Teknik Direktör Thiago Motta, Newcastle United futbolcusu Tonali'yi kadrosunda görmek istiyor. Tonali'nin transfer edilebilmesi için Kenan Yıldız'ı feda etmeye hazır olduğu belirtilen haberde, devre arasında Kenan için gelecek tekliflerin kabul edileceği aktarıldı.

SUDAN UCUZA GİDECEK!

Screenshot_3

Tonali'yi kadrosuna katabilmek için bir an önce Kenan'ı elinden çıkartmaya karar veren Juventus, 35 milyon Euro civarında gelecek teklifleri kabul edecek. İtalyan devinin aldığı bu karar taraftarlar tarafından 'skandal' olarak nitelendirildi. Yönetime büyük tepki gösteren Juventus taraftarı, Kenan Yıldız'ın satılmasını kesinlikle istemiyor.

GEÇEN HAFTA ÖDÜL KAZANMIŞTI

Screenshot_1

Juventus’un 19 yaşındaki yetenekli milli futbolcusu Kenan Yıldız, İtalya’nın prestijli spor gazetesi Tuttosport’un düzenlediği Golden Boy Web ödülünü kazanmış ve başarısını bir kez daha taçlandırmıştı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Juventus haberler son dakika haberleri son dakika transfer haberleri transfer haberleri Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Lüks aracına güvendi, yine de yakalandı! Polise demediğini bırakmayan alkollü sürücü 'Vali'yle korkutmaya çalıştı

Lüks aracına güvendi, yine de yakalandı! Polise demediğini bırakmayan alkollü sürücü 'Vali'yle korkutmaya çalıştı

Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş futboldan men edildi!

Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş futboldan men edildi!

Donnarumma'nın ağzı yüzü dağıldı!

Donnarumma'nın ağzı yüzü dağıldı!

Şansal Büyüka'nın iddiası gündeme damgasını vurdu! "Ülkede sonunda toplumsal bir olay çıkacak"

Şansal Büyüka'nın iddiası gündeme damgasını vurdu! "Ülkede sonunda toplumsal bir olay çıkacak"

Sergen Yalçın'a yapılan teklifi canlı yayında açıkladı! Taraftarlar için tarih bile verdi...

Sergen Yalçın'a yapılan teklifi canlı yayında açıkladı! Taraftarlar için tarih bile verdi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.