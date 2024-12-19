Kenan Yıldız, Juventus'tan çok ilginç bir nedenle gönderiliyor! İtalyan taraftarlar bu durumu 'skandal' olarak addediyor...

Dünya futbolunun geleceği en parlak oyuncuları arasında gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus'tan ayrılacağı konuşuluyor. İtalya'da gösterdiği performansla 2024 yılının Golden Boy ödülünün sahibi olan Kenan Yıldız, Juventus tarafından ilginç bir nedenle gönderilme kararı aldı.

TONALI İÇİN KAYNAK

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus'ta Teknik Direktör Thiago Motta, Newcastle United futbolcusu Tonali'yi kadrosunda görmek istiyor. Tonali'nin transfer edilebilmesi için Kenan Yıldız'ı feda etmeye hazır olduğu belirtilen haberde, devre arasında Kenan için gelecek tekliflerin kabul edileceği aktarıldı.

SUDAN UCUZA GİDECEK!

Tonali'yi kadrosuna katabilmek için bir an önce Kenan'ı elinden çıkartmaya karar veren Juventus, 35 milyon Euro civarında gelecek teklifleri kabul edecek. İtalyan devinin aldığı bu karar taraftarlar tarafından 'skandal' olarak nitelendirildi. Yönetime büyük tepki gösteren Juventus taraftarı, Kenan Yıldız'ın satılmasını kesinlikle istemiyor.

GEÇEN HAFTA ÖDÜL KAZANMIŞTI

Juventus’un 19 yaşındaki yetenekli milli futbolcusu Kenan Yıldız, İtalya’nın prestijli spor gazetesi Tuttosport’un düzenlediği Golden Boy Web ödülünü kazanmış ve başarısını bir kez daha taçlandırmıştı.