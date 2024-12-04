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Kenan Yıldız, Juventus'un başını yaktı! Tam tamına 85 milyon Euro buhar oldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.12.2024 12:23
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Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız'a teklif yağıyor. Son olarak Manchester United'ın ilgisine rağmen takımda kalmaya karar veren Kenan Yıldız'ın reddettiği rakam ortaya çıktı.

Kenan Yıldız, Juventus'un başını yaktı! Tam tamına 85 milyon Euro buhar oldu...
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Juventus'ta Kenan Yıldız'ın takımda kalması sonrası İtalyan devi büyük bir gelirden oldu. Takımda mutlu olduğunu belirten milli oyuncu, Manchester United'ı reddetti.

85 MİLYON EURO

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Manchester United, Kenan Yıldız için Juventus'a 85 milyon Euro önerdi. Bu teklifi kabul eden Juventus, topu Kenan Yıldız'a attı.

"TAKIMDA MUTLUYUM"

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Takımda mutlu olduğunu ve forma süresinden memnun kaldığını ifade eden Kenan Yıldız, Manchester United'a teşekkür ederek teklifi reddetti. İngiltere'de istediği forma süresini bulacağını düşünmeyen Kenan, kariyerinin bu döneminde Juventus'ta kalmayı tercih etti.

Anahtar Kelimeler:
Juventus Kenan Yıldız
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