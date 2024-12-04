Kenan Yıldız, Juventus'un başını yaktı! Tam tamına 85 milyon Euro buhar oldu...

Juventus'ta Kenan Yıldız'ın takımda kalması sonrası İtalyan devi büyük bir gelirden oldu. Takımda mutlu olduğunu belirten milli oyuncu, Manchester United'ı reddetti.

85 MİLYON EURO

Manchester United, Kenan Yıldız için Juventus'a 85 milyon Euro önerdi. Bu teklifi kabul eden Juventus, topu Kenan Yıldız'a attı.

"TAKIMDA MUTLUYUM"

Takımda mutlu olduğunu ve forma süresinden memnun kaldığını ifade eden Kenan Yıldız, Manchester United'a teşekkür ederek teklifi reddetti. İngiltere'de istediği forma süresini bulacağını düşünmeyen Kenan, kariyerinin bu döneminde Juventus'ta kalmayı tercih etti.