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Kenan Yıldız, rakip kaleciye acımadı! 3 gol atarak Juventus'a galibiyeti tek başına getirdi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Wydad AC ile karşılaşan Juventus'ta Kenan Yıldız şov vardı. Rakip takıma karşı tam 3 gol atarak hat-trick yapan milli oyuncumuz, yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapacağının sinyallerini verdi.

Kenan Yıldız, rakip kaleciye acımadı! 3 gol atarak Juventus'a galibiyeti tek başına getirdi
Emre Şen
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Juventus ile Wydad AC, Lincoln Financial Field Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 mağlup eden Juventus'ta Kenan Yıldız 3 gol atarak maçın yıldızı seçildi.

RAKİBİ TEK BAŞINA YENDİ

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Hücum anlamında adeta rakip takımı dağıtan Kenan Yıldız, çok rahat bir performans ortaya koydu. Peş peşe attığı gollerle takımını rahatlatan Kenan Yıldız, yeni sezon öncesi taraftarlarına güzel mesaj verdi.

JUVENTUS'TA 50'İNCİ MAÇINA ÇIKTI

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Milli futbolcu Kenan Yıldız, Wydad karşılaşmasıyla birlikte Juventus ile 50. karşılaşmasına çıktı ve 11 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Kenan Yıldız'ın idolü Alessandro Del Piero da, Juventus formasıyla 1994-95 sezonunda çıktığı 50 karşılaşmada 11 golle oynamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus Kenan Yıldız
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