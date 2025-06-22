Kenan Yıldız, rakip kaleciye acımadı! 3 gol atarak Juventus'a galibiyeti tek başına getirdi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Juventus ile Wydad AC, Lincoln Financial Field Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 mağlup eden Juventus'ta Kenan Yıldız 3 gol atarak maçın yıldızı seçildi.
Hücum anlamında adeta rakip takımı dağıtan Kenan Yıldız, çok rahat bir performans ortaya koydu. Peş peşe attığı gollerle takımını rahatlatan Kenan Yıldız, yeni sezon öncesi taraftarlarına güzel mesaj verdi.
Milli futbolcu Kenan Yıldız, Wydad karşılaşmasıyla birlikte Juventus ile 50. karşılaşmasına çıktı ve 11 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Kenan Yıldız'ın idolü Alessandro Del Piero da, Juventus formasıyla 1994-95 sezonunda çıktığı 50 karşılaşmada 11 golle oynamıştı.
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