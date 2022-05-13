Kendall Jenner salatalık kesmeye çalıştı! Dalga konusu oldu

Kardashian/Jenner Ailesi'nin en küçük kızı ve moda dünyasının gözde isimlerinden Kendall Jenner, 'The Kardashian's' programında yaptığı hareketle gündeme bomba gibi düştü.

Model Jenner kendine salata yapmak istedi. Kendall Jenner, salatalığı kesemeyişi ile dalga konusu oldu. Salatalığı muhtemelen ömründe ilk kez eline alan Jenner, neresinden tutacağını, nasıl keseceğini bilemedi.

Anne Kris Jenner bu görüntü karşısında şoka girip, şeflerinden yardım isteyip istemediğini sordu ama Kendall kendisi yapmak istediğini dile getirdi.

Ünlü model hakkında "Kendall Jenner'ın salatalık kesmeye çalışması hayatımda gördüğüm en absürt şey, buna inanamıyorum." yorumları yağdı.





