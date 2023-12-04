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Kendall Jenner tarzından ödün vermedi! Flaşlar patlayınca...

04.12.2023 14:19 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kendall Jenner, ABD merkezli Forbes dergisinin başarıyla adından söz ettiren 30 yaş altı ünlüler listesine girerek gündeme gelmişti. Model son olarak kırmızı transparan elbisesiyle yine adından söz ettirdi.

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ailenin model üyesi Kendall Jenner son günlerde gündemden düşmüyor.

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, 2023 Academy Museum Galası'nda parladı.

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Dün 3'üncüsü gerçekleşen Academy Museum Gala'ya ünlü isimler akın etti. Kendall Jenner'ın natürel makyajından kırmızına vücudunu saran elbisesine kadar her detayı olaydı.

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Son dönemde sütyensiz seçimleriyle dikkat çeken model yine tarzından ödün vermedi. Transparan giyen model flaşlar patlayınca yine adından söz ettirdi.

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Kendall Jenner Kim Kardashian kardashian
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