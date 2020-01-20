Kendall Jenner ve Ben Simmons barıştı!

Süper model Kendall Jenner ile basketbolcu Ben Simmons yeniden bir arada. Kardashian/Jenner ailesinin 24 yaşındaki üyesi ile 23 yaşındaki NBA oyuncusu dün New York’taki Bubby’s adlı lokantada yemek yerken görüntülendi.

Rahat kıyafetler içinde hafta sonu yemeği yiyen çift, restoran çıkışı hızla otomobillerine giderek basına poz vermemeye çalıştı. Aralık ayında Kendall Jenner, Ben Simmons’un basketbol maçında, oyuncuyu desteklerken görüntülenmişti. Ancak çiftin barışıp barışmadığı bilnmiyor, Jenner’ın arkadaşça bir destek vermiş olabileceği de tahmin ediliyordu.

Çift ayrıca yeni yılı da Philadelphia’da bir kulüpte birlikte kutlamıştı. Kutlamadan görüntü paylaşılmasa da kaynakların aktardığı bu bilgi, çiftin yeniden birlikte olduğu tahminini daha da güçlendirmişti.

Mayıs 2018’de aşk yaşamaya başlayan çift, 2019 yılı başlarında ayrılık haberiyle gündeme gelmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin son görüntüsü barışma iddialarını doğrulamış oldu.

Jenner, kardeşleri Kim Kardashian ya da Kylie Jenner gibi ilişkisini gözler önünde yaşamamasının sebebini, verdiği bir röportajda şöyle açıklamıştı: “Çok gencim. Şu anda ilişkilerin her zaman büyük bir kesinliği olmadığını hissediyorum. Uzun süreli olup olmayacağını bilmediğim bir şeylerin üzerine çok fazla dikat çekmek istemiyorum. Bir ilişki iki kişi arasında yaşanır. Başkalarını o ilişkiye dahil edersen tüm o fikirleri de dahil edersin ve bence bu adil değil.”

