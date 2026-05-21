Kendi Ayakları Üzerinde Duran Çocuklar Yetiştirmek İçin Yaşlara Göre Sorumluluk Listesi

2 - 3 yaş döneminde kendi küçük dünyasını toparlamayı öğrenmeli.



Bu yaşlar çocukların her şeyi kendilerinin yapmak istediği bir dönem. Şu meşhur "Ben yapacağım" inatlaşmalarını harika bir fırsata çevirmek lazım. Döktüğü oyuncakları kutuya kendi koysun mesela. Çıkardığı kirli kıyafetleri gidip sepete atsın. Yemek yerken üstünü başını batırsa bile yemeğini tek başına yemesi için ona alan açın. Sizin üç saniyede toplayacağınız oyuncakları o on dakikada zar zor toplar. Ama o sırada kendi başına bir iş başarma hissini kafasına çoktan kazımış olur.

4 - 5 yaşlarına geldiğinde evin ortak bir sakini olduğunu ufak ufak fark etmeli.



Artık sadece kendi eşyalarından sorumlu olmasın. Evin genel düzenine de ufak tefek katkılar sağlamaya başlama vakti geldi. Akşam yemeği için masa kurulurken peçeteleri veya kırılmayacak bardakları masaya o dizebilir. Sabah uyandığında o gün ne giyeceğine kendisi karar versin. Marketten dönerken hafif olan poşetleri taşımanıza yardım etsin. Bu yaşlarda verdiğiniz minik görevler çocukta "Ben bu evin önemli bir parçasıyım ve cidden işe yarıyorum." hissini yaratıyor.

6-7 yaş okul hayatıyla beraber kendi eşyalarının sorumluluğunu alma vaktidir.



Okul dönemi başlıyor. Artık gece yatmadan okul çantasını hazırlamak tamamen onun işi olmalı. Çantaya koymayı unuttuğu bir şey mi var? Bırakın okulda o eksikliğin sonucunu kendisi yaşasın. "Öğretmeni kızar şimdi" deyip arkasından eksikleri siz tamamlarsanız o çanta hiçbir zaman onun çantası olmaz. Sabah uyanınca pijamasını katlaması ve odasından çıkarken ışığı kapatması da artık standart bir alışkanlık haline gelmeli.

8-9 yaşlarına geldiğinde evin işleyişine daha net ve doğrudan destek vermesi gerekir.



Bu yaş grubundaki bir çocuk bulaşık makinesini rahatlıkla boşaltabilir. Kendi odasının tozunu alabilir veya çöpleri kapının önüne çıkarabilir. Evde bir evcil hayvanınız varsa onun mamasını suyunu vermek yine ona harika bir sorumluluk katar. Üstelik bu yaşlarda harçlık yönetimi kesinlikle başlamalı. Eline geçen parayı ilk günden harcayıp bitiriyorsa hafta sonu parasız kalmanın ne demek olduğunu bir yaşasın. Yaşasın ki bütçe yapmayı öğrensin.

10-11 yaşları basit yemekler hazırlayıp kendi zamanını yönetmeye başlayacağı bir dönem.



Acıktığı zaman mutfağa girip kendine yumurta kırabilmeli veya basit bir sandviç yapabilmeli. Sabahları artık sizin dürtmenizle uyanmasın. Kendi kurduğu çalar saatle kalksın. Ödevlerini saat kaçta yapacağını ve ekran süresini ne zaman kullanacağını kendi planlaması gerekiyor. Siz sadece arka planda bu süreci uzaktan izleyin. Sürekli "Hadi ders çalış" demek yerine okul sorumluluğunu tamamen onun omuzlarına bırakın.

12-14 yaş aralığında kendi kişisel bakımını ve işlerini artık kendisi halletmeli.



Ergenlik kapıya dayandı. Kendi kıyafetlerini çamaşır makinesine atıp o makineyi çalıştırmayı artık bilmeli. Temiz çamaşırlarını katlayıp dolabına yerleştirmek sizin işiniz değil onun işidir. Yakın mesafedeki yerlere tek başına gidip dönebilmeli mesela. Okulda yaşadığı bir sorunu veya öğretmeniyle olan bir sıkıntıyı siz araya girmeden kendisi çözebilsin. Siz helikopter ebeveyn gibi sürekli tepesinde dolanıp sorunları çözdükçe onun başa çıkma becerisini resmen elinden alıyorsunuz.

15-18 yaş dönemi ise evden uçmadan önce yapılan çok ciddi bir yetişkinlik provası aslında.



Bu yaştaki bir genç çıkıp evin alışverişini yapabilmeli. Fatura ödemeyi ve resmi dairelerdeki ufak tefek işlerini kendi halletmeyi bilmeli. Yaz tatillerinde kısa süreliğine bile olsa bir yerlerde çalışıp o parayı kazanmanın ne kadar zor olduğunu bir tatsın. Evde internet mi koptu veya bir eşya mı bozuldu? Müşteri hizmetlerini arayıp kayıt oluşturma işini o çok rahat organize edebilir. Liseden mezun olduğu gün o dışarıdaki gerçek dünyada tek başına ayakta kalabilmesi tamamen evde yaptığınız bu provalara bağlı.